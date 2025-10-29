Estos son los sucesos más destacados que el tiempo está provocando en Sevilla

El miércoles 29 de octubre está siendo una jornada totalmente pasada por agua tanto en la capital hispalense como en la provincia. Sevilla se ha despertado bajo una intensa lluvia que está dejando grandes cantidades de precipitaciones a su paso por la ciudad.

Tanto la capital hispalense, como buena parte de la provincia, se encuentra este miércoles 29 de octubre en pleno episodio de alerta naranja por lluvias, tormentas y viento, lo que ha provocado múltiples incidencias, medidas preventivas y alteraciones en la ciudad y sus alrededores:

La Universidad de Loyola suspende sus clases vespertinas

La Universidad Loyola ha suspendido este miércoles todas sus clases y actividades presenciales debido al aviso naranja activado por la AEMET ante el riesgo de fuertes lluvias, tormentas y rachas de viento que afectan a Sevilla y su provincia: