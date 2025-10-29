Las imágenes más impactantes que deja el temporal de lluvia en Andalucía: inundaciones y daños materiales por un tornado en Huelva

Las anegaciones en la red secundaria de carreteras o el derribo de mobiliario urbano, entre las incidencias en la provincia de Huelva.

El temporal de lluvias y tormentas que afecta a Andalucía occidental se ha intensificado en las últimas horas. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones, después de que la Aemet haya activado el aviso rojo en el litoral de Huelva por lluvias torrenciales de hasta 60 litros en una hora durante este miércoles 29 de octubre.

Durante la madrugada, se han acumulado 70,2 litros por metro cuadrado en Almonte y 63,4 en Ayamonte, donde también se han registrado inundaciones. La provincia de Sevilla se ha visto afectado asimismo por las fuertes precipitaciones, con hasta 63 litros acumulados en Fuentes de Andalucía y 34,8 litros en la capital hispalense. El 112 ha registrado hasta 80 incidencias relacionadas con las lluvias en toda la comunidad, que han dejado inundaciones, problemas de circulación e incluso caídas de árboles y mobiliario urbano.

El litoral de Huelva, en alerta roja

Las redes sociales se han hecho eco de algunas imágenes impactantes que deja este temporal. A última hora del martes, las calles de La Puebla de Guzmán, en la comarca de Andévalo (Huelva) estaban completamente anegadas por las fuertes precipitaciones. "He aparcado aquí un momento y no me puedo montar en el coche", relataba un conductor a través de un vídeo en X (@elpuebla77).

En esta localidad, se ha derrumbaod un muro en la carretera HU-5401 en sentido Paymogo.

A las lluvias acompaña asimismo el viento en el litoral onubense, donde se mantiene activo el aviso amarillo por vientos del suroeste de hasta 80 km/h. Esta mañana, las fuertes rachas han provocado el derribo de un velador en el barrio de Los Rosales de Huelva capital, como muestra en imágenes el usuario de X @abrimoheadas.

En la costa de Huelva se mantienen activos también los avisos por mar combinada con viento. Junto a la lluvia, la visibilidad está dejando serios problemas de visibilidad. "En Mazagón ya no se ve ni la playa a 100 metros", asegura el usuario Fernando Reyes a través de X.

En Isla Cristina, se ha registrado una suerte de tornado, como muestra un vídeo grabado por José Mestre. Estas fuertes rachas de viento podrían deberse a un reventón húmedo, un fenómeno adverso que se produce cuando una fuerte corriente de aire frío descendiente choca contra el suelo y se expande en todas las direcciones acompañado de intensas precipitaciones. El fuerte viento también habría afectado a las localidades de Gibraleón y Moguer, donde ha provocado daños materiales.

¿Cuáles han sido los pueblos más afectados por el temporal?

Las anegaciones de calles, locales, sótanos y plantas bajas, así como la formación de balsas de aguas en la red secundaria de carreteras han concentrado la mayoría de los avisos al 112 de Andalucía, especialmente durante la madrugada de este miércoles.

Las localidades más afectadas han sido Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la capital hispalense en Sevilla; La Puebla de Guzmán, Almonaster la Real y Los Marines, en Huelva; Jerez de la Frontera, Rota y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz; y Santaella, en Córdoba.

Ocho municipios han activado también sus Plan Territorial de Emergencias Local (Ptel), cinco en Sevilla: Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache, y tres en Huelva: Cortegana, Castaño del Robledo y Rosal de la Frontera.

Avisos meteorológicos en toda Andalucía occidental

La Aemet mantiene el aviso rojo por lluvias en el litoral de Huelva, donde se esperan precipitaciones torrenciales en Ayamonte en las próximas horas y acumulados de hasta 120 litros en 12 horas. Por su parte, sendos avisos naranjas se mantienen en el resto de la provincia onubense, la campiña y la sierra Norte de Sevilla y la Sierra y los Pedroches, en Córdoba, por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta el final del día.

Finalmente, se han activado avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la provincia de Cádiz, la campiña cordobesa, las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce, la Axarquía y la Serranía de Ronda; y Sierra Nevada y Alpujarras y la Costa Tropical en Granada.

Este miércoles será además una jornada marcada por el viento, por un aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en las provincias de Cádiz y Huelva al completo y en Sevilla (Campiña y Sierra Norte). Por otra parte, también estará vigente el nivel amarillo por fenómenos costeros en el Estrecho y el Litoral (Cádiz) y en Huelva (Litoral).