Carmen Vargas, nueva rectora de la US: "Mis años de gestión han sido clave para el triunfo electoral"

El nombre de Carmen Vargas ha acaparado titulares locales y hasta nacionales las últimas 24 horas. No es para menos. Será la primera mujer en dirigir la Universidad de Sevilla (US), institución académica con 520 años de historia que nunca había estado gobernada por una rectora. "Ya era hora", admite a preguntas de este periódico a las pocas de hora de ganar en la segunda vuelta de las elecciones en la Hispalense, donde se ha hecho con casi el 51% de los votos.

Estos comicios han recuperado, más de dos décadas después, el sufragio universal ponderado. En esta victoria ha contado con un importante apoyo del sector A, esto es, del personal docente e investigador (PDI) permanente, cuyo voto es el que mayor valor tiene. Ha triunfado en todos los centros donde ya lo hizo en la primera vuelta del 30 de octubre. A ellos ha sumado la mayoría de facultades y centros administrativos donde ganó Ana López, ex vicerrectora de Servicios Sociales y compañera de Vargas en el gobierno del actual rector, Miguel Ángel Castro, hasta que comenzó la campaña electoral.

Defensora de mantener una línea continuista, pero con importantes avances, el trabajo desarrollado estos años han resultado fundamentales para imponerse a su oponente, José Luis Gutiérrez, decano de Odontología. "Mis años de gestión han sido clave", afirma Vargas, quien estima que "los que han trabajado conmigo saben que atiendo y resuelvo los problemas". "Los resultados en Internacionalización, aunque se pueden mejorar, son muy buenos", señala en alusión al vicerrectorado que ha ocupado hasta hace escasos meses.

Reducir la burocracia cuanto antes

Un aval que la ha acompañado durante las campañas electorales de las dos vueltas. Ahora queda poner en marcha lo prometido. Lo primero que hará será reunirse con todas las personas con las que ha mantenido encuentros los meses anteriores: decanos de facultades, directores de centros y responsables de departamentos. "Hay que ir diseñando, con consenso, una hoja de ruta para llevar a cabo las propuestas", explica. Entre las medidas más inmediatas que se aplicarán se encuentran el teletrabajo para el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS) y la agilización en numerosos trámites.

Vargas será la primera rectora con un mandato de seis años, que será único, sin posibilidad de repetir en el cargo, como establecen los nuevos estatutos de la US. Una oportunidad que no quiere desaprovechar, de ahí que uno de los objetivos prioritarios de este sexenio sea incrementar la autofinanciación de la institución, para lo que se creará una estructura específica, la Oficina de Captación de Fondos Estratégicos Institucionales (OFEI), que pretende encontrar tales vías de financiación en diferentes programas. Dichos ingresos se emplearán en infraestructuras, digitalización y sostenibilidad. "No olvidemos que el 70% del presupuesto de la Universidad de Sevilla se destina a pagar sueldos", incide la futura rectora (que será proclamada en el cargo el próximo viernes). Una medida muy cuestionada por sus oponentes en las urnas, pero que considera necesaria ante la insuficiente financiación de la Junta de Andalucía. Esta oficina la formará "personal cualificado" de la Hispalense.

La intención es que en 2031, cuando acabe el mandato, el porcentaje de autofinanciación de la US (actualmente es del 27%) llegue al 35%, lo que la convertirá en una institución mucho más solvente. Para entonces, Vargas confía en dejar "una universidad más moderna, menos burocrática, más digitalizada e inclusiva y más centrada en las personas".

Más conexión con el entorno

Otro aspecto por el que apuesta es "imbricar" más a la universidad con la ciudad y el entorno regional. "Siempre buscamos en los planes de investigación alianzas globales, pero nos debemos a nuestro entorno, al desarrollo local y regional a través del tejido empresarial existente". Unas palabras de bastante importancia, pues las pronuncia la que ha sido coordinadora general de la Universidad Europea Ulysseus, uno de los proyectos estrella dentro de la apuesta por la internacionalización que ha marcado los dos mandatos de Miguel Ángel Castro.

Hija de comerciantes de Sanlúcar la Mayor, esta farmacéutica siempre agradece a la universidad pública haberle dado la oportunidad de entrar en la enseñanza superior. Un "ascensor social" que ha propiciado que su nombre forme parte ya de la historia: la primera rectora de la US.