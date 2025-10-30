Sevilla vivió este miércoles una jornada histórica marcada por un temporal que ha dejado más de 100 litros por metro cuadrado en menos de quince horas, convirtiéndose en el día más lluvioso de los últimos 28 años. Calles anegadas, garajes inundados y el tráfico colapsado han sido la tónica de una ciudad completamente desbordada por la intensidad de las precipitaciones. Según datos de Emasesa, entre las 00:00 y las 15:00 horas se registraron hasta 115 litros por metro cuadrado, con picos de 25 litros en apenas una hora. El Ayuntamiento confirmó que todos los tanques de tormentas se llenaron por completo y que en solo una hora cayó “la quinta parte de la media anual” de lluvias en la capital. El testimonio de algunos sevillanos describe un día "caótico", "con miedo", "en casa" y pendientes de "las noticias, la radio y los medios" para estar alerta, "coincidiendo además con el aniversario de la dana de Valencia", apuntan.