Mazón anuncia que en los próximos días hará "una reflexión más profunda"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este jueves que se hace "cargo del día de ayer", en que se celebró el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda".

Así lo ha señalado un día después del funeral de Estado celebrado en València por las 237 víctimas mortales de la dana (229 de ellas en la provincia de Valencia) en el primer aniversario de la tragedia, donde recibió abucheos y gritos de "asesino" y "fuera" por parte de la familiares de los fallecidos.

Mazón, que ha acudido al mismo recinto donde se celebró el funeral, el Museo de las Ciencias, esta vez para participar en un congreso de cooperativas agroalimentarias, ha indicado a su llegada a los medios de comunicación que hoy mismo va a recibir a una familia de víctimas.