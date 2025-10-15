Antonio Sanz será el nuevo consejero de Salud manteniendo las competencias de Presidencia y Emergencias

Juanma Moreno lo fía todo a una carta, la de un político veterano y de toda su confianza, Antonio Sanz quien será el nuevo consejero de Salud, además de mantener las competencias en Presidencia y Emergencias. Y lo hace precisamente en el momento más delicado de la legislatura, cuando quedan apenas siete meses para las elecciones autonómicas y se enfrenta a la mayor crisis política en su Gobierno desde que llegó a la Junta, la de los errores en el cribado del cáncer de mama. Entrega el principal incendio político a quien tiene en sus manos el dispositivo de extinción de fuegos, toda una declaración de intenciones.

Una decisión que acaba de anunciar en sus redes sociales después de que no haya logrado encontrar a ningún candidato para ocupar la cartera más difícil de su Gobierno. Para aliviar en algo la carga de Sanz, le despoja de algunas de las múltiples competencias que tenía hasta ahora. Así, la consejera de Hacienda, Carolina España, asume las competencias de Diálogo social y Simplificación administrativa, mientras que Jorge Paradela, consejero de Industria y Minas, se queda con la Agencia Digital de Andalucía.

Moreno ha anunciado el cambio en su Consejo de Gobierno justo una semana después de que compareciera en Canal Sur Televisión para anunciar la dimisión (léase cese) de la consejera de Salud, Rocío Hernández, tras el escándalo de los fallos en el cribado del cáncer de mama, un asunto que se ha convertido en noticia nacional y en el principal problema político para el Gobierno andaluz.

Sin candidatos

El presidente de la Junta se dió de plazo hasta este miércoles para nombrar a un nuevo consejero de Salud. No quería urgencias pero tampoco dilatar la decisión en el tiempo teniendo que resolver un asunto urgente. Desde esa jornada no ha abandonado Andalucía más que para asistir a los actos institucionales con motivo del 12 de octubre en Madrid, pero ha cancelado su viaje a Bruselas para asistir al pleno del Comité de las Regiones, de que es copresidente, y que se está celebrando en esta misma semana.

Es más, Moreno ha anulado su agenda pública hasta la celebración de este Consejo de Gobierno en el que se harán efectivos estos cambios estructurales de la Junta. El presidente andaluz ha estado buscando hasta el último momento a la persona adecuada para hacerse cargo de la consejería más importante del Gobierno, sobre todo en este momento de crisis. Buscaba un perfil político después de dos consejeras de Salud fallidas en esta legislatura; ni Catalina García, enfermera; ni Rocío Hernández, médico pediatra, han conseguido abordar la situación con suficientes garantías.

Pero no ha encontrado al candidato ideal, quería un sanitario y tenía que tener compromiso político con el PP, y ha optado por evitar los experimentos, entregando una buena parte de su futuro político en manos de quien bien conoce Andalucía y ha dado muestras de gestión, además de una gran capacidad de trabajo, reconocida también por sus adversarios políticos.