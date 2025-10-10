Se busca a un sanitario en el PP andaluz

Moreno no tiene prisas pero tampoco va a dilatar la decisión. Quiere tener a un nuevo consejero (o consejera) de Salud “en el menor tiempo posible”. Pero, claro, con garantías. Por eso está consultando a un reducido grupo de personas, casi las mismas que sabían desde el lunes por la tarde que Rocío Hernández iba a salir del Gobierno, sobre los perfiles a designar. El plazo vence el próximo miércoles, fecha del Consejo de Gobierno en una reunión en la que ya estaría el nuevo fichaje. Ese es el programa previsto.

Se busca a una persona con un claro perfil político para hacer frente a los últimos meses de la legislatura antes de las elecciones, pero que pueda tener autoridad en un mundo tan corporativista como el médico. No es casual que los últimos consejeros del ramo hayan sido sanitarios: María Jesús Montero y Jesús Aguirre, ambos médicos; Catalina García, enfermera; y Rocío Hernández, médico. Hasta la más alejada de ese mundo, la socialista María José Sánchez Rubio (sustituta de Montero) es diplomada en Gerontología.

El presidente andaluz está tan centrado en fichar a un nuevo consejero que ha anulado su viaje a Bruselas previsto para la semana que viene. No asistirá a la reunión del Comité de las Regiones y sólo saldrá de Andalucía para participar, el 12 de octubre, en los actos oficiales por la festividad del Día de la Hispanidad en Madrid.

El Virgen del Rocío

Uno de los problemas en este mercado de fichajes está precisamente en el Virgen del Rocío, hospital que copa el 90% de los casos de fallos en el cribado del cáncer de mama. Su equipo directivo, que podría estar llamado a mayores cuotas de poder, está quemado con toda esta crisis. Lo mismo que sucede con la gerente del SAS, Valme García, imputada por los contratos menores, y cuyo nombre recorría los pasillos del Parlamento como posible sustituta de la dimitida Rocío Hernández. En la oposición casi se frotaban las manos ante la opción.

También había otro nombre en ciertos círculos. Manuel Molina, quien ha sido seis años gerente de dicho hospital y ahora es delegado territorial de Salud en Sevilla. Tanto sonaba que el diputado socialista Rafael Recio se apresuró este jueves en pedir su dimisión por los errores del cribado. Por si acaso.

Mientras tanto, el consejero de Salud de manera transitoria, Antonio Sanz, está ya manos a la obra gestionando los mil y un problemas que le llegan hasta su despacho. Todos no le son desconocidos por su papel como coordinador del Gobierno pero es uno de los que está trabajando para que lo sustituyan pronto. Tampoco hay que descartar que sea a él a quien le toque firmar los ceses que ya casi se han anunciado en el Hospital Virgen del Rocío, especialmente en el servicio de Radiología donde se han puesto todas las miradas. Hay mucha presión en el complejo hospitalario (donde ejercía la ex consejera Rocío Hernández) y se prevé más movimiento en las próximas semanas. También de entradas porque están buscando más radiólogos, radiofísicos y expertos en el tratamiento de las imágenes para resolver cuanto antes el atasco generado con el programa de cribado del cáncer de mama.

Lo que está demostrado es que Juanma Moreno ha madurado estos últimos momentos de crisis tratando de controlar los tiempos. Grabó el mensaje que se emitió a las 20:30 en Canal Sur Televisión anunciando el cese de la consejera antes de las seis de la tarde, justo cuando se estaban produciendo las manifestaciones a las puertas del SAS. A pocos metros del Palacio de San Telmo.