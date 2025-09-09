DIRECTO
Arranca la demolición de la grada de Preferencia del Villamarín
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro

Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis

El Betis inicia la demolición de la grada baja de Preferencia del Benito Villamarín

La demolición de la grada baja forma parte de los múltiples trabajos en marcha para sustituir la antigua tribuna por una nueva construcción. Con este paso, el club verdiblanco avanza en un proyecto que cambiará de forma notable la fisonomía del Benito Villamarín, tanto en su interior como en el exterior.

Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
1/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
2/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
3/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
4/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
5/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
6/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
7/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
8/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
9/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
10/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
11/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
12/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
13/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
14/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
15/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
16/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
17/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
18/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
19/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
20/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
21/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro
Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis
22/22 Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats