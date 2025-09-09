Las fotos de la demolición de la grada de Preferencia del estadio del Betis

La demolición de la grada baja forma parte de los múltiples trabajos en marcha para sustituir la antigua tribuna por una nueva construcción. Con este paso, el club verdiblanco avanza en un proyecto que cambiará de forma notable la fisonomía del Benito Villamarín, tanto en su interior como en el exterior.