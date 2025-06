"Cuando vi las fotos de la Macarena pensé que era una broma de la IA"

¿Ha ido la intervención más allá de una mera actuación de mantenimiento y conservación? ¿Debería haber evitado la junta de gobierno que se presentara así la imagen? ¿Ha habido comisión técnica que supervisara los trabajo? ¿Se ha actuado con demasiada prisa? Son muchas las preguntas que se hacen los hermanos y devotos sobre la polémica intervención realizada a la Virgen de la Esperanza Macarena y las que la junta de gobierno debe dar respuesta. La que iba a ser una actuación puramente conservativa, según había anunciado la hermandad, se convirtió una limpieza en profundidad acometida en apenas unos días, un tiempo que los expertos consultados por este periódico consideran insuficiente. El impacto que ha tenido la restauración del profesor Arquillo ha hecho temblar los cimientos de la basílica, no en vano, se trata del icono devocional de Sevilla y una imagen que traspasa las fronteras locales y nacionales. Los devotos se echaron las manos a la cabeza, obligando a la junta de gobierno a reaccionar por dos veces para revertir, al menos en parte, el cambio estético en la Dolorosa. ¿Y qué opinan los expertos?

"Cuando vi las fotos me llamó la atención. Pensé que era obra de la Inteligencia Artificial. Pensé, es la Macarena sin la pátina, qué pestañas más raras... Yo siempre he sido muy meticuloso con las pestañas porque así me lo enseñó mi maestro. Cuando me enteré de que no era la IA me quedé sorprendido. Lo que sucedió después ya me dejó con la boca abierta", explica Juan Manuel Miñarro, catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y reconocido escultor e imaginero.

La comparativa de la restauración de la Virgen Macarena. / juan carlos muñoz

Miñarro señala que no conoce los informes de la intervención, pero es evidente que se trata de una figura muy capacitada para ofrecer su opinión sobre una intervención tan polémica. "Lo que me llama la atención es que si se corrige después es que se han equivocado, ¿no? ¿Por qué no se hizo antes? Una restauración siempre ha de tener un antes y un después, aunque sea mínimo. Pero lo que no se puede modificar es el icono. El aspecto que en parte también ha hecho el tiempo", añade el profesor.

Más allá de un mantenimiento

El profesor considera que la intervención ha ido más allá de un simple mantenimiento y advierte que deberían haber sido muchos los pasos a dar: "Como técnico debería tener los estudios previos, los análisis de la capa pictórica, por si había algún material que fuera perjudicial y había que retirarlo... Eso no se puede hacer en cinco días. A mí ninguna junta de gobierno me puede imponer eso. Parece que ha habido mucha improvisación. Eso me disgusta, porque aprecio el trabajo del profesor Arquillo y creo que es un buen profesional. Pero parece que la junta de gobierno ha metido prisa".

Miñarro insiste en que parece que ha habido una ausencia total de metodología para esta intervención en una imagen tan importante como la Macarena: "Si lo que se hace es una restauración implica que haya unos informes previos, un permiso del Arzobispado, una comunicación a los hermanos... No puede ser que esto suceda en la Macarena. La imagen no es de la junta de gobierno. Es de todos los hermanos y de los devotos y el pueblo de Sevilla. Es un icono universal y hay que andar con pies de plomo".

La Macarena después de la segunda intervención la pasada noche. / Juan Carlos Muñoz

Por último, Miñarro insiste en que le sorprenden más las formas que el resultado final: "Yo en las fotos que le hice la pasada Semana Santa y en la procesión magna no percibí que tuviera problemas para una intervención tan precipitada. La Macarena es la Macarena. Hay que dar toda la información. Si la junta de gobierno o el equipo técnico no lo hacen estarán alimentando todos los tipos de bulos".

Este periódico se ha puesto en contacto con varios restauradores de prestigio y con una dilatada trayectoria en la conservación de obras de arte devocionales. Ofrecen sus testimonios de manera anónima, entre otras cuestiones porque desconocen los informes realizados antes, durante o después de la intervención. Lo primero que destacan de manera unánime es que la intervención va mucho más allá de una actuación de mantenimiento, por lo que la Virgen debería haber estado retirada del culto más tiempo, el que hubiera sido necesario. "Esto ha sido mucho más. Se ha practicado una limpieza a fondo. Algo tan delicado no se debería haber hecho en tres días. Un mantenimiento es limpiarle de manera suave el polvo, cambiarle el tapizado del candelero o las articulaciones. Para algo así también es necesario pedir la autorización del Arzobispado".

¿Por qué no se paró la reposición al culto?

Este restaurador, con décadas de trayectoria, no se explica cómo la junta de gobierno permitió que la Virgen se presentara así cuando el cambio estético provocado por esa limpieza a fondo era más que evidente. "¿No había nadie para pararlo? Había prisa porque había una boda el sábado. La limpieza hay que hacerla con mucha más tranquilidad y delicadeza. Luego puedes coger un algodón grande y sí, llevarte todo lo que haya por delante. Las pestañas que le pusieron eran muy gordas y estaban mal colocadas. En la noche del sábado la patinaron rápido. Eso también requiere su tiempo de secado. Las segundas pestañas que le colocaron sí estaban bastante bien. Pero insisto, ha sido todo muy rápido. Para esto se necesitan meses, no unos pocos días en los que incluso se le ha hecho un TAC".

La Macarena tras el segunda corrección tras la intervención a la que fue sometida la imagen / Juan Carlos Muñoz

Como "terrible" califica otra especialista en restauración la intervención en la Macarena. Lo primero que pensó el sábado cuando vio las fotografías, como el profesor Miñarro, es que debía tratarse de imágenes generadas por Inteligencia Artificial. Luego, se tuvo que convencer de que era la realidad. "Se veía que estaba limpia. La han dejado muy mate y el cambio era llamativo porque antes tenía muchos brillos. Las pestañas eran totalmente desproporcionadas y tenía las cejas repintadas. Pero para mi lo peor ha sido todo lo que ha sucedido después".

El daño para la profesión y los jóvenes restauradores

Esta profesional pone el foco en la junta de gobierno. "Tenían que haber convocado un cabildo para una intervención de este nivel. Y si ha habido connivencia con lo que ha pasado, alguien tendría que haber dimitido ya".

Como su colega, indica que en tres días no se debe hacer una limpieza así. "Bueno, sí se puede utilizando un disolvente fuerte y llevándote todo lo que haya por delante. Luego para arreglarlo la han dado una pátina por la noche, pero irregular y mal. Lo que tenían que haber hecho es retirarla del culto el tiempo que fuera necesario. Se retira la pátina para ver hasta dónde se limpió y se reintegra lo que se pueda".

La Esperanza Macarena en el presbiterio para la veneración de los fieles y devotos. / Hermandad de la Macarena (Emilio Saenz)

Los restauradores tampoco se explican cuál ha sido el papel de la comisión de seguimiento. "Hay que ser muy sensible para hacer un cambio de ese calado en una imagen como la Macarena. La comisión tendría que haber estado encima para advertir hasta dónde se podía llegar. Pero parece que no había nadie para decirlo".

Algo que lamentan es el daño que este episodio va a causar en la profesión y, sobre todo en los jóvenes: "Es muy triste".

La Virgen de la Esperanza estará en el presbiterio para la veneración de los devotos este lunes 23 de junio y el martes 24 de junio, el horario será de 8:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.