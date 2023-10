Este estudio rompe el estereotipo de los mayores y la tecnología

Un estudio internacional llevado a cabo en seis países revela que las personas mayores no solo no reducen su uso de teléfonos móviles a medida que envejecen, sino que su adopción está bastante influenciada por la asequibilidad de las tarifas de internet móvil en sus respectivos países. La investigación, liderada por tres investigadoras de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es pionera en su enfoque y arroja luz sobre un fenómeno emergente: el envejecimiento digital, donde las personas mayores se integran cada vez más en la esfera digital.

El estudio, titulado "Set in Stone? Mobile Practices Evolution in Later Life", publicado en la revista científica Media and Communication, se basa en datos recopilados de 3.125 personas mayores en España, Austria, Canadá, Israel, Países Bajos y Rumanía durante un período de cuatro años, desde 2016 hasta 2020.

Según el informe, los ciudadanos mayores de España e Israel están a la vanguardia en el uso de teléfonos móviles inteligentes, en comparación con sus contrapartes en Canadá o Rumanía. La razón detrás de esta diferencia entre los mayores de un lado y los del otro radica en la accesibilidad a tarifas de internet móvil más asequibles en España e Israel en comparación con otros servicios de telecomunicaciones. Esta conclusión desafía la noción comúnmente aceptada de que la edad se correlaciona negativamente con el uso de la tecnología.

Clasificación por perfiles de uso

La profesora Mireia Fernández-Ardèvol, una de las autoras del estudio y miembro del grupo CNSC del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, enfatiza que las personas mayores, al igual que otros grupos de edad, utilizan sus dispositivos móviles para actividades que son significativas en su vida diaria, como comunicarse, informarse y entretenerse.

Además, destaca que "el contexto de cada persona influye en sus prácticas digitales, pero la estructura de precios del mercado de las telecomunicaciones juega un papel crucial en la forma en que las personas mayores utilizan sus teléfonos móviles".

El estudio también clasifica a las personas mayores en tres perfiles según su uso de dispositivos móviles: usuarios con un uso limitado, usuarios avanzados que aprovechan muchas funciones y aquellos que se sitúan en un punto intermedio. Los resultados revelan que cuanto más avanzados son los usuarios, más frecuentemente utilizan sus dispositivos. Sin embargo, estas diferencias en el uso varían significativamente según el país.

En Canadá y Rumanía, a pesar de sus diferencias socioculturales, las personas mayores tienden a utilizar menos sus teléfonos móviles, mientras que en España e Israel, donde las tarifas de datos son más asequibles, se observa un uso más intensivo. Esto se debe en parte a que en España, la tarifa de datos más popular es relativamente económica, lo que ha convertido a los teléfonos inteligentes en la principal puerta de acceso a Internet, superando incluso al uso de computadoras en este grupo demográfico.

El estudio también desafía el estereotipo de que las personas mayores disminuyen su uso de la tecnología a medida que envejecen. Los datos muestran que las prácticas digitales son dinámicas y cambiantes, y que el aumento o disminución en el uso de dispositivos digitales está relacionado con las circunstancias personales y los intereses individuales.

Por otro lado, el estudio destaca una brecha de género en el uso avanzado de teléfonos móviles, con una mayor proporción de hombres en esta categoría. Esto se atribuye en parte a la brecha sociodigital, que es más pronunciada entre las personas mayores, debido a la menor exposición de las mujeres mayores a la tecnología a lo largo de sus vidas y a su menor nivel educativo en comparación con los hombres mayores.