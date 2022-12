Qué es y cómo funciona el modo 'infiel' en WhatsApp

Tener el 'visto' desactivado, quitar la última hora de conexión, archivar conversaciones, pausar la aplicación para que no le lleguen mensajes, silenciar conversaciones, no descargar fotos ni videos de forma automática y usar huella para acceder son algunos de los trucos para descubrir una posible infidelidad en WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada en el Mundo. Sin embargo, lo que WhatsApp te da, WhatsApp te lo quita. Casi la mitad de los hombres y una de cada tres mujeres han sido infieles y la aplicación ha implementado una nueva función que puede venirle como anillo al dedo a los infieles. No todo van a ser crear avatares, generar comunidades o crear encuestas en WhatsApp. Existen trucos para sacar partidos a la última actualización de WhatsApp y formas de evitar que tu pareja te pille ligando con otra persona en WhatsApp ¿Cómo? Aquí os contamos qué es y cómo funciona el conocido como modo 'infiel' de WhatsApp.

Estamos ante, ni más ni menos, la posibilidad de duplicar la aplicación y administrar dos cuentas distintas desde el mismo dispositivo. En ocasiones nos sorprendemos cuando vemos a hombres y mujeres con dos o tres móviles en mano y cambiando con tanta facilidad como la selección española de fútbol circulando la pelota sin disparar a portería. Ese ajetreo, personal o profesional, puede tener los días contados con este sistema, siempre y cuando se cuente con un segundo número de teléfono, claro está.

Desde el punto de vista del infiel, podrá campar a sus anchas, manteniendo un perfil oculto para su pareja aunque le revise el móvil en busca de pruebas.

Cómo duplicar WhatsApp en el mismo móvil

Activar esta opción en los móviles Android es bien sencillo. Sólo hay que tener la app instalada y contar con Android 10 o superior. A partir de ahí se siguen estos pasos para completar la instalación...y a disfrutar de esta doble vida digital.

En primer lugar debemos comprobar que no haya actualizaciones de WhatsApp o de Android pendientes. Una vez realizado este paso previo nos dirigimos a 'Ajustes' y buscamos la opción 'Funciones avanzadas'.

Dentro de las funciones avanzados se encuentra el apartado de 'Mensajería dual', donde tendremos que activar la opción de WhatsApp que por defecto nos aparecerá desactivada.

Será entonces cuando Android nos pregunte si queremos instalar una segunda copia de WhastApp, con la que "podrás usar otra cuenta con la aplicación secundaria". Aceptamos y pulsamos el botón Instalar.

A partir de entonces tendremos que buscar WhatsApp dentro de nuestras aplicaciones y veremos cómo nos aparecen dos iconos, uno con un logo naranja en la parte inferior derecha. Ese será el que necesitamos usar para registrar nuestro nuevo número de teléfono para a partir de entonces usarlo con total normalidad y poder charlar 'extraoficialmente' con quien nos apetezca