Así funcionan los mensajes temporales de Whatsapp

WhatsApp ha publicado detalles de su próxima función de mensajes que desaparecen en su página de preguntas frecuentes. La aplicación de mensajería instantánea de Facebook ha confirmado su nueva función de mensajes desaparecidos que, una vez habilitada, hará que los nuevos mensajes enviados en chats individuales o grupales desaparezcan después de siete días.

Según la información proporcionada en la página de soporte, “habilitar la configuración no afectará los mensajes enviados o recibidos anteriormente en el chat”. Además, “si bien los usuarios pueden activar y desactivar los mensajes que desaparecen para chats individuales, en un chat grupal, solo los administradores podrán usar la función”. Con esto, “si un usuario no abre Whatsapp en el período de siete días, el mensaje desaparecerá, pero su vista previa podría seguir mostrándose en las notificaciones hasta que se abra la aplicación”, explican en la sección de preguntas frecuentes de la aplicación.

Sin embargo, no tendrá la opción de personalizar la hora. Una vez que habilites Mensajes que desaparecen, “todos los mensajes nuevos solo vencerán después de siete días. No puedes establecer la hora en cuanto a cuándo deseas que desaparezcan. La web Wabetainfo apunta además que “cuando responde a un mensaje, se cita el mensaje inicial. Si responde a un mensaje que desaparece, el texto citado puede permanecer en el chat después de siete días. Si un mensaje que desaparece se reenvía a un chat con los mensajes que desaparecen, el mensaje no desaparecerá en el chat reenviado”.

Recomendaciones de WhatsApp

La opción de mensajes que desaparecen es una buena característica para aquellos que quieran autodestruir lo que escriben, pero WhatsApp recomienda usarla con cuidado, con personas de confianza, porque:

El destinatario puede reenviar o tomar una captura de pantalla de un mensaje que desaparece y guardarlo antes de que desaparezca.

El destinatario puede copiar y guardar el contenido del mensaje que desaparece antes de que desaparezca.

El destinatario puede hacer una foto de un mensaje que desaparece con una cámara u otro dispositivo antes de que desaparezca.

WhatsApp también advierte sobre la opción Guardar en la cámara: “si esta opción está habilitada, es posible que se guarde automáticamente el mensaje que desaparece en la aplicación Fotos” y que el receptor tenga ese material disponible cuando lo desee.

Otra de las desventajas de esta función es que “si un usuario crea una copia de seguridad antes de que desaparezca un mensaje, el mensaje que desaparece se incluirá en la copia de seguridad. Los mensajes que desaparecen se eliminarán cuando un usuario restaure desde una copia de seguridad”.

Actualmente no hay una fecha de lanzamiento confirmada para la función de mensajes que desaparecen de WhatsApp.