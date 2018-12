Mensajes de voz en Instagram

Los usuarios de la red social de moda Instagram da un paso más en su evolución y añade la la función de notas de voz que puedes utilizar, de momento, en mensajes directos y grupos.

Los instagramers pueden desde ya intercambiar mensajes de audio de hasta un minuto de duración en conversaciones privadas o en un grupo al que pertenezcan. Eso sí, para ello, deberán tener descargada la última versión para las plataformas iOS y Android.

La propia compañía explica en su espacio de Google Play como utilizar esta nueva particularidad: "En cualquier cadena de mensajes, mantén pulsado el icono del micrófono para empezar a grabar un mensaje de voz y levanta el dedo para enviarlo". Añade además que si se desea no mandarla o volver a grabarla, hay que deslizar el dedo hacia el icono de la basura.

Este ha sido el anuncio de la compañía vía Twitter:

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. <a href="https://t.co/3rkdQneNXO">pic.twitter.com/3rkdQneNXO</a></p>— Instagram (@instagram) <a href="https://twitter.com/instagram/status/1072206200077398016?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de diciembre de 2018</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>