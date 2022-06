El mapa más detallado de la Vía Láctea

La última publicación de datos del catálogo Gaia incluye información nueva y mejorada de casi 2.000 millones de estrellas de la Vía Láctea y "descubrimientos sorprendentes", como la observación de terremotos estelares y de astros desconocidos.

La tercera entrega de este mapa contiene, además, el mayor conjunto de datos recogidos hasta la fecha de estrellas binarias, de miles de objetos del sistema solar -como asteroides y lunas de planetas- y de millones de galaxias y cuásares de fuera de nuestra galaxia.

Gaia es una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzada en 2013 para crear el mapa multidimensional más preciso y completo de la Vía Láctea, lo que ayudará a los astrónomos a reconstruir la evolución pasada y futura de nuestra galaxia durante miles de millones de años.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, ha señalado en rueda de prensa que este lunes "es un día emocionante" que esperaban "desde hace mucho tiempo" porque este catálogo "abrirá las puertas a una nueva ciencia en la Vía Láctea".

Just now the data release 3 from #GaiaMission was published! Congratulations to all involved! This was a massive effort from ESAGaia and #GaiaDPAC. Enjoy the data! #GaiaDR3 @esa @ESAesdc https://t.co/ByIA4pgU8h pic.twitter.com/3TUwBRJGFc