Revisa tu móvil, estas apps pueden bloquear tu WhatsApp

Hoy en día todos usamos Whatsapp. La aplicación de mensajería instantánea internacional es posiblemente la más utilizada a nivel mundial, aunque alrededor de esta aplicación existen numerosas estafas que podrían poner en peligro tus datos personales y tus chats privados.

Según afirma Whatsapp, el problema que se está dando se debe a otras aplicaciones no oficiales y podría llegar a causar un bloqueo en tu cuenta. Las versiones no oficiales o autorizadas de WhatsApp, también conocidas como "WhatsApp MODs", son aplicaciones que han sido desarrolladas por otras personas ajenas a Whatsapp (terceros) y que no están autorizadas por WhatsApp. Las versiones no oficiales de Whatsapp suelen ofrecer características adicionales que no están disponibles en la versión oficial, como por ejemplo temas personalizados, emojis, y opciones de privacidad avanzadas, por lo que son tentadoras si no conocemos los riesgos que conlleva usarlas. El uso de estas versiones no autorizadas conlleva ciertos peligros y riesgos que debemos conocer.

En primer lugar, estas versiones no autorizadas ponen en riesgo la seguridad y privacidad de tus datos personales. Esto se debe a que no están certificadas por WhatsApp, por lo que dichas aplicaciones pueden contener vulnerabilidades que permitirían que los desarrolladores accedieran a tu información personal, incluyendo tus mensajes, contactos, fotos y videos.

Además, estas versiones no autorizadas pueden ser utilizadas para propagar malware y virus informáticos. Al descargar una versión no autorizada, puedes estar exponiendo tu móvil a riesgos de seguridad que pueden afectar no solo tus datos personales, sino también la integridad de tu dispositivo.

Por otro lado, al no estar respaldadas por WhatsApp, estas aplicaciones no oficiales no recibirán las actualizaciones de seguridad y privacidad necesarias para mantenerse protegidas contra las amenazas informáticas. Además, si tienes algún problema técnico con la aplicación, no tendrás acceso al soporte técnico oficial de WhatsApp para solucionar el problema.

Además, el uso de versiones no autorizadas de WhatsApp también puede resultar en la pérdida de tu cuenta. WhatsApp ha declarado en su política de términos de servicio que el uso de versiones no autorizadas de la aplicación es una violación de sus términos y condiciones. Esto significa que si WhatsApp detecta que estás utilizando una versión no autorizada, puede suspender o eliminar tu cuenta de manera permanente. Según un comunicado emitido Whatsapp debido a las últimas estafas que se han estado dando, "Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente', significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Seguido, si no empleas la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente".

Las versiones no autorizadas de WhatsApp pueden parecer atractivas debido a sus características adicionales, pero es importante tener en cuenta los riesgos y peligros asociados con su uso.