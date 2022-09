La última estafa por WhatsApp de la que alerta la Policía

España registró el año pasado más de 305.000 delitos informáticos en 2021, según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). El robo de datos personales en Internet se dispara, cayendo una víctima cada dos minutos, y la forma de actuar por parte de los ciberdelincuentes se diversifica, con WhatsApp como uno de los canales favoritos para intentar hacerse con cualquier dato personal o financiero que les abra las puertas para estafar o coaccionar a los usuarios.

Falsas actualizaciones, distribución de malware, secuestros de cuentas, falsas promesas comerciales de diferentes marcas. Existen muchas modalidades de engaño por WhatsApp. La última, relacionada por una suplantación de identidad que ya ha hecho dudar a bastante gente y que podría costarnos un disgusto importante para nuestra economía familiar.

⚠ Detectada una modalidad de #estafa a través de #WhatsApp 📲📱Los estafadores contactan con mujeres y las engañan haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles, de manera urgente, #dinero 💸 con el fin de hacer frente a un problema inmediato#NoPiques pic.twitter.com/pRx1cOQECG — Policía Nacional (@policia) September 5, 2022

Según insiste la Policía Nacional a través de sus redes sociales, se ha detectado "una modalidad de estafa a través de WhatsApp" en la cual "los estafadores contactan con mujeres y las engañan haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles, de manera urgente, dinero con el fin de hacer frente a un problema inmediato".

Estafas de hasta 3.000 euros

Las capturas mostradas por la autoridad evidencian el modus operandi que llevan a cabo. La víctima recibe un mensaje de un teléfono que no tiene en su agenda. Los estafadores afirman ser uno de sus hijos, que supuestamente se ha visto obligado a contratar una nueva línea de teléfono porque la línea habitual se le ha bloqueado (algo que ya debería hacernos sospechar directamente).

La estafa, iniciada con una suplantación de identidad, continúa construyendo un escenario de angustia y necesidad de dinero perentoria para que la madre acuda al rescate de su hijo en apuros. Nunca se debe facilitar ese tipo de datos a una persona que no se presta a acceder a una llamada primero para constatar que es quien dice ser y mucho menos si nos manejamos en las cantidades que muestra la Policía en su ejemplo. Casi 3.000 euros es lo que se llegan a reclamar en esos mensajes de WhatsApp. Reclamar datos como el IBAN de la cuenta, el nombre y apellidos del titular de la cuenta o el pin de la tarjeta a través de este medio no son acciones habituales y deben ponernos siempre en alerta para no caer en las estafas.