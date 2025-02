La OCU advierte sobre los riesgos de DeepSeek: “No protege los datos personales de los usuarios españoles”

ChatGPT se ha convertido en un habitual de las conversaciones diarias. Y no es de extrañar que, de vez en cuando, se cuele en temas tan triviales como el saber qué vamos a comer hoy. Con ello, tenemos claro que la Inteligencia Artificial está cada vez más presente en nuestras vidas y, una vez que se le ha abierto el camino, es inevitable que surjan nuevas apuestas. Una de ellas es DeepSeek-R1, competencia de “nuestro” ChatGPT.

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que “esta nueva inteligencia artificial china no protege adecuadamente los datos personales de los usuarios españoles”. De esta forma, alerta sobre sus posibles peligros y, a través de un comunicado, exige una investigación al respecto.

Los problemas de DeepSeek-R1

Pese a la novedad que supone esta nueva herramienta, los problemas que subyacen a ella no son del todo nuevos. En este sentido, la Casa Blanca ha asegurado que “investiga” sus implicaciones de seguridad. “La aplicación DeepSeek ha llegado rápidamente a la cima de las listas de descargas”, relata la OCU. “Si bien, no parece que sea del todo respetuosa con las normas de protección de datos”.

Como informa la organización, “el análisis ha desvelado una conclusión preocupante: el procesamiento de datos de DeepSeek no cumple el Reglamento de Protección de Datos debido, entre otras cuestiones, a que el tratamiento internacional de datos no se hace con las salvaguardas legales, que el consentimiento no se solicita de manera adecuada o lo que es más relevante, existen dudas sobre las medidas de verificación de edad de los menores, así como del procesamiento de sus datos sin el consentimiento de los padres”.

Todo esto supone un verdadero problema, al tratarse de una tecnología con un rápido crecimiento y una facilidad de acceso bastante importante. Además, la OCU también alega que su política de privacidad “no aclara si los datos de los usuarios se utilizan para la elaboración de perfiles o la toma de decisiones automatizadas”. Ante esta situación, el consejo es claro: no utilizar esta IA, “sin conocer mínimamente sus deficiencias”.

¿Qué es DeepSeek?

Nos encontramos ante el último gran golpe de la Inteligencia Artificial, una tecnología capaz de llegar a millones de personas en todo el mundo. DeepSeek es una empresa china fundada en 2023 por Liang Wenfeng. El modelo más reciente que presenta la compañía es DeepSeek-R1 que, según la OCU, ha superado rápidamente el número de descargas del propio ChatGPT en las tiendas de aplicaciones móviles.

Lo cierto es que no es raro que sea así: DeepSeek-R1 es barata, abierta y competitiva. “Ha demostrado estar a la altura de modelos líderes en la industria”. Ahora bien, su libertad es limitada. En este sentido, debemos recordar que, al estar desarrollada por una empresa china, “está sujeta a regulaciones y políticas de censura” propias de su país de procedencia. Este es el primer inconveniente con el que nos encontramos.

Más allá de eso, se vislumbran los problemas de protección de datos ya mencionados. Por lo tanto, la queja de la OCU y su exigencia de una investigación se ha presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Así, además de la falta de transparencia, la organización recuerda que “DeepSeek tiene su sede en China y eso les obliga a designar un representante ante la Unión Europea, cosa que no han hecho”.