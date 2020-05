¿Nos preocupa la privacidad a los españoles?

El 79% de los españoles ha intentado eliminar información privada de sitios web o redes sociales, aunque más de la mitad (53%) reconoce que no sabe cómo hacerlo, según una investigación de Kaspersky que revela que esta tendencia no es exclusiva de nuestro país: usuarios de todo el mundo se preocupan cada vez más de proteger y mantener el control sobre su privacidad y la de sus seres queridos.

Así lo pone de manifiesto el informe Defending digital privacy: taking personal protection to the next level, que la firma de ciberseguridad rusa ha llevado a cabo en 23 países, entre ellos España, y cuyas conclusiones muestran que el 18% de los españoles que han participado en esta encuesta ha visto publicada información privada suya o de su familia que habrían preferido que permaneciese privada.

¿Qué actitud tienen los usuarios ante la privacidad de sus datos?

El estudio apunta un cambio en cómo comparten su información privada y, sobre todo, cómo la protegen. Los usuarios, dice el texto, empiezan a tomar decisiones más meditadas sobre cómo y dónde se almacenan sus datos para evitar que caigan en manos de quien no debería poder acceder a ellos.

¿Qué medidas toman?

El informe asegura que el 58% de los encuestados españoles aplican medidas adicionales cuando navegan por internet para protegerse de ciberdelincuentes, un 48% tiene más cuidado con las webs que visitan y un 30% toma precauciones con respecto a otras personas que acceden desde el mismo dispositivo (accesos compartidos en el hogar, el trabajo o el centro de estudios).

Lo que guardamos en nuestros dispositivos

Un 23% de los consultados dicen estar muy preocupados por la información personal a la que acceden las aplicaciones instaladas en sus dispositivos y una proporción aún más amplia se muestra cautelosa en cuanto al almacenamiento de información personal en sus dispositivos.

"Hay muchas maneras de controlar la huella digital", explica Marina Titova, directora de Marketing de Productos de Consumo de Kaspersky, que recuerda la máxima "si no quieres que algo se sepa, no lo publiques en internet". Esta experta apunta que hay que saber con quién se comparten datos personales y entender cómo pueden ser utilizados. "Entender cómo mantener seguros los datos personales en internet y gestionar de forma eficiente dónde se almacenan es un paso clave", apostilla.