Spotify prueba un 'feed' vertical similar a Tik Tok para descubrir podcasts

Es una funcionalidad aún en pruebas, pero Spotify podría incluir pronto en sus aplicaciones móviles un feed vertical, al estilo de Instagram o Tik Tok, que en principio tendría como objetivo permitir a los usuarios descubrir nuevos podcasts.

La funcionalidad, descubierta por el consultor tecnológico y diseñador de producto Chris Messina en su cuenta de Twitter y publicada en TechCrunch, aparecería como un feed vertical en la barra de tareas desde el que se podrían descubrir nuevos contenidos.

Según se puede ver en un vídeo publicado por Messina en Twitter, en el apartado de podcast del servicio de streaming, al que se accede desde la barra inferior, comienzan a aparecer las carátulas de varios programas, con un episodio del que se reproduce un clip de audio y se muestra la transcripción.

HUGE!! @Spotify is adding a dedicated TikTok-style vertical scrolling feed for @spotifypodcasts to its toolbar!h/t @SleepwellCap #NewSpotify pic.twitter.com/0CWolZGJQy