The Mind Guardian, la propuesta de Samsung para detectar de forma precoz el deterioro cognitivo

El envejecimiento de la población es uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad actual, especialmente en los países occidentales como España.

Un reto no a medio o largo plazo, sino un problema de hoy y al que el Estado del bienestar no está preparado para responder.

Cada vez hay más personas mayores y cada vez viven más años, una circunstancia que tensiona tanto el sistema de pensiones como la red sociosanitaria que debe atender a un grupo de población que se amplía año a año, como lo hace la cantidad de recursos que se precisan para atender a sus necesidades sanitarias y sociales y también para ayudar a quienes los cuidan.

Sobre todo cuando aparece algo en muchas ocasiones inevitable, el deterioro cognitivo, que suele desembocar en dolencias como la demencia o el Alzhéimer y que, si se detecta de forma temprana, puede al menos paliarse o ralentizarse.

Pero para ello son indispensables herramientas que sean capaces de identificarlo desde los primeros síntomas, y ese es uno de los puntos en los que falla el sistema.

Por suerte, cada vez disponemos de más herramientas y la que acaba de anunciar Samsung España es un magnífico ejemplo de cómo la tecnología, y la omnipresente inteligencia artificial, puede ayudarnos no solo a ser más creativos o más productivos, sino también a mejorar nuestra calidad de vida.

The Mind Guardian, una herramienta accesible para la detección precoz

El deterioro cognitivo afecta a más de 800.000 personas en España y es el síntoma inicial de enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer.

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), aproximadamente el 50% de los casos no se diagnostican hasta que el paciente ha desarrollado una fase moderada de la enfermedad, y entre el 30% y 50% de las personas que padecen algún tipo de demencia nunca reciben un diagnóstico preciso.

Samsung España ha presentado The Mind Guardian, una aplicación gratuita basada en IA que busca cambiar este escenario. Permite realizar pruebas cognitivas desde casa con cualquier tablet Android para detectar señales tempranas de deterioro cognitivo. Con forma de videojuego, alcanza una precisión del 97% y está específicamente diseñada para personas mayores de 55 años, facilitando un cribado inicial a gran escala.

No sustituye el diagnóstico clínico, pero actúa como sistema de alerta temprana que puede agilizar la posterior consulta médica.

La aplicación transforma pruebas de memoria tradicionales en una experiencia lúdica mediante la gamificación, integrando algoritmos de aprendizaje automático para evaluar la memoria episódica, semántica y procedimental en unos 45 minutos.

"El lanzamiento de esta solución marca un hito en las herramientas disponibles para la detección de señales de deterioro cognitivo en fase temprana, por su carácter universal, gratuito y accesible", señala Alfonso Fernández, CMO & Head of Direct to Consumer de Samsung Iberia. "Con The Mind Guardian, acercamos el cribado a gran escala a los hogares, facilitando una detección precoz que puede marcar la diferencia en la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores".

La capacidad de autodiagnóstico que ofrece The Mind Guardian disminuye además el llamado síndrome de la bata blanca, es decir, el temor que suele generar la realización de pruebas en entornos sanitarios convencionales.

En caso de detectar posibles signos de deterioro cognitivo, la aplicación funciona como una alerta inicial que invita al usuario a acudir a profesionales médicos para confirmar el diagnóstico y acceder, en su caso, a terapias y tratamientos específicos desde las fases más tempranas de la patología.

Colaboración multidisciplinar

El proyecto es fruto de la colaboración entre Samsung Iberia, el Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidade de Vigo (atlanTTic), el Grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y la agencia de publicidad Cheil. Cuenta, además, con el aval científico-tecnológico de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y el aval científico de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM).

El desarrollo del proyecto

Su nacimiento se remonta a 2014, cuando un grupo multidisciplinar de investigadores de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela comenzó a explorar la combinación de técnicas de gamificación e inteligencia artificial para el cribado del deterioro cognitivo.

En esta fase pionera, se diseñó una batería de seis videojuegos destinados a evaluar distintas funciones de la memoria -desde la memoria episódica hasta la atención- basándose en tests convencionales aplicados en entornos sociosanitarios.

Entre 2016 y 2023, se realizaron pruebas piloto en centros de día, asociaciones de mayores y entidades vinculadas con el tratamiento de demencias, como la Asociación gallega de familiares con Alzhéimer (Afaga).

Dichos estudios, en los que participaron 152 personas, confirmaron su eficacia, con valores de validación cruzada del 97% y demostrando la aceptabilidad y usabilidad de la herramienta en contextos reales.

Los avances en el entrenamiento de los algoritmos de machine learning permitieron centrar el análisis en la evaluación de la memoria episódica, semántica y procedimental, lo que se tradujo en resultados estadísticamente significativos para identificar a individuos sanos, con deterioro cognitivo leve o en fases de demencia.

En 2022, Samsung Iberia y la Universidade de Vigo empezaron a trabajar en la posibilidad de ofrecer estas pruebas como aplicación gratuita para uso domiciliario, formalizando en 2024 un convenio de colaboración para el desarrollo y distribución de The Mind Guardian, que quedó a cargo de la Universidade de Vigo.

La implementación contó además con la colaboración del Grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, la agencia Cheil Spain (encargada tanto de la titularidad de la aplicación como de su distribución) y la firma gallega Innatial Developers SL, especializada en la integración de sistemas Android.

El diseño de las pruebas

Luis Anido, catedrático de ingeniería telemática e investigador en la Universidad de Vigo, detalla que se enfocaron "en el desarrollo de una batería de serious games para la detección temprana del deterioro cognitivo, integrando técnicas de gamificación e IA largamente experimentadas en el centro de investigación atlanTTic".

“Gracias a un equipo multidisciplinario de investigadores, hemos explorado la combinación de videojuegos y machine learning para evaluar distintos tipos de memoria y detectar señales de deterioro cognitivo leve”, continúa Anido, que incide en que su trabajo “se ha centrado en la incorporación de algoritmos de IA que habían mostrado un nivel de exactitud del 97,1%, lo que demuestra el enorme potencial de la tecnología para la detección temprana de deterioro cognitivo en masa".

Impacto potencial

Diversos estudios internacionales han demostrado que la detección temprana del deterioro cognitivo puede tener un impacto significativo en la gestión de enfermedades neurodegenerativas, no solo en términos de calidad de vida para el paciente y su entorno, sino también en la reducción de costes para los sistemas sanitarios.

Según investigaciones recientes, una intervención temprana en el Alzhéimer puede retrasar el avance de la enfermedad varios años. La detección precoz del deterioro cognitivo puede contribuir a aumentar la calidad de vida hasta en 10 años y reducir los efectos de las demencias hasta en un 40%. Según estimaciones basadas en un estudio encargado a Ipsos España, esta tecnología podría beneficiar potencialmente a 2,5 millones de personas.

Como apunta Carlos Spuch, neurocientífico y experto en enfermedades neurodegenerativas responsable del proyecto en el IIS Galicia Sur, "el deterioro cognitivo puede afectar a cualquier persona, independientemente de su nivel educativo o contexto socioeconómico, y puede comenzar a manifestarse mucho antes de lo que solemos imaginar. Es un reto de salud pública que necesita una respuesta”.

Spuch, que recuerda que The Mind Guardian no es “una herramienta diagnóstica en sí misma”, sí aclara que permite “la identificación temprana de posibles problemas cognitivos y puede ser clave para fomentar cambios en el estilo de vida y mejorar la calidad de vida de millones de personas".

Desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Galicia (Afaga), su presidente, Juan Carlos Rodríguez Bernárdez, explica que “la conexión con el territorio ha sido clave para desarrollar una tecnología cercana, útil y accesible para todos”. Esta entidad ha añadido al proyecto su conocimiento sobre el impacto del deterioro cognitivo “y las necesidades de los afectados y su círculo” para que esta solución sea “realmente efectiva en la práctica”. Además, han participado en la validación y las pruebas con usuarios para comprobar la eficacia del cribado en entornos reales.

Una herramienta diseñada para el contexto español

The Mind Guardian ha sido diseñado específicamente para el contexto español, utilizando tests de memoria convencionales aplicados en entornos sociosanitarios de práctica clínica en nuestro país.

Actualmente, la aplicación está disponible únicamente en español, ya que el entorno cultural y lingüístico influye directamente en la fiabilidad de la evaluación cognitiva. Esta adaptación garantiza que la evaluación sea lo más precisa posible, algo que cobra especial importancia en el ámbito de la medicina de precisión.

Un proyecto con impacto social

Esta iniciativa forma parte del programa Tecnología con Propósito de Samsung, que busca aplicar la innovación tecnológica a la resolución de retos sociales.

En 2023, la compañía incrementó su inversión en este programa en un 30%, alcanzando los 1,52 millones de euros. Desde su creación, se han destinado más de 25 millones a 30 proyectos de impacto social.

"Nos sentimos profundamente orgullosos de este proyecto con el que hemos conseguido poner en valor el rol humano de la tecnología y de la inteligencia artificial con un claro impacto positivo en la sociedad de nuestro país", afirma Alfonso Fernández.