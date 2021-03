Tik Tok obligará a sus usuarios a aceptar los anuncios personalizados desde el 15 de abril

La red social Tik Tok obligará a sus usuarios a aceptar la función de personalización de anuncios en sus cuentas para poder seguir utilizándolas a partir del próximo 15 de abril, aunque estos cambios no afectarán a los usuarios europeos.

Hasta el momento, los usuarios de Tik Tok podían decidir si querían recibir anuncios personalizados o no a través de una función que podía activarse en los ajustes para solamente ver anuncios generales de los anunciantes. Ahora, Tik Tok ha comenzado a enviar una notificación a sus usuarios, descubierta por The Verge, que les advierte de que los anuncios personalizados se harán obligatorios para todos desde el 15 de abril.

"A partir del 15 de abril, tus ajustes cambiarán y los anuncios que verás podrían empezar a estar basados en lo que haces en Tik Tok", ha avisado la plataforma de vídeos cortos propiedad de la china Bytedance.

La plataforma ha recordado a los usuarios de que aún mantendrán "control" sobre los anuncios de la red social, y que podrán elegir si quieren que sean "más personalizados" permitiendo a la red social que intercambie datos de los usuarios con clientes publicitarios de Tik Tok.

No obstante, la actualización no llegará a usuarios de Tik Tok en Europa (protegidos por la legislación europea sobre Protección de Datos), ya que este cambio no les afecta, según han confirmado fuentes de la red social a Europa Press.