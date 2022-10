Si trabajas con el ordenador, necesitas estas apps para el móvil

La digitalización del trabajo está a la orden del día, sobre todo después de la cuarentena que vivimos en 2020 a causa del Covid-19. El trabajo online desde casa puede convertirse en algo tedioso si no tenemos los instrumentos necesarios para hacerlo.

Una buena forma de amenizar el trabajo es a través de los entornos multipantalla. De esta manera, se pueden manejar dos pantallas para agilizar el trabajo y poder trabajar con más información a la vez, algo que ahorra mucho tiempo, y el móvil o la tablet pueden convertirse en este segundo monitor.

Con el objetivo de conseguir esta conexión, se han lanzado una serie de aplicaciones para poder conectar tu smartphone con tu ordenador portátil.

Una de estas aplicaciones es Duet Display, compatible tanto con iOs como con Android. Esta aplicación es la solución a la conexión que necesitas para tu trabajo con multipantalla. Si bien es cierto que el fin de la aplicación es facilitar el trabajo para que puedas administrar la información en dos pantallas con contiguas y conectadas, tiene una desventaja, y es que no hay opción a periodo de prueba: para probar su efectividad y poder usarla tienes que pagar automáticamente un precio de 11 euros.

We are excited to announce a breakthrough. As of macOS 10.14.2+ & duet v2.0.3.8+, Duet Display is now fully hardware accelerated, making the fastest way to turn your iPad into a second display even faster. 100% free update at https://t.co/VxaXUTgXdb pic.twitter.com/FbbuqAGF1E — Duet Display (@duetdisplay) December 5, 2018

Otra aplicación de este tipo, aunque únicamente gratuita para Android, es TeamViewer. Con esta app puedes controlar remotamente tu ordenador desde cualquier dispositivo Android. La ventaja de esta aplicación es que es completamente gratuita para uso personal, la desventaja es que configurarla puede ser algo difícil.

With our remote access and support solution Health Point Neurodiagnostics doctors can collect accurate and reliable data while conducting mobile neurological tests.Read more on this case study here: https://t.co/0hMZayWhGO #TeamViewer #RemoteControl #Neurodiagnostics — TeamViewer (@TeamViewer) September 26, 2022

Por último, está la aplicación Splashtop. Según su página web comercial, Splashtop se describe como: "Aplicación de acceso remoto rápido, simple y seguro a computadoras para individuos y equipos". Además, al contrario que las aplicaciones anteriores, la configuración es muy sencilla y tiene una versión de prueba gratuita de 10 minutos, luego, deberás pagar 7,49 euros.