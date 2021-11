Twitter anuncia la salida de su máximo ejecutivo y fundador, Jack Dorsey

Twitter anunció este lunes la salida de su máximo ejecutivo y fundador, Jack Dorsey, que será sustituido por el actual jefe tecnológico de la empresa, Parag Agrawal. Dorsey abandona el puesto de consejero delegado pero seguirá siendo miembro de la cúpula directiva de la compañía que ayudó a fundar en 2006, hasta que expire su mandato en la próxima junta de accionistas de 2022.

"He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para continuar sin sus fundadores", dijo en un comunicado (insertado como imagen, al exceder los 280 caracteres que soporta cada tuit) Dorsey tras varias horas de especulaciones que generaron notables movimientos en bolsa. El ejecutivo expresó también su "profunda" confianza en Agrawal, asegurando que "su trabajo durante los últimos 10 años ha sido transformador. Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar".

not sure anyone has heard but,I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl