ZTE presenta en el MWC 2026 la serie Nubia Neo 5, móviles gaming con gatillos y ventilador

La compañía china ZTE ha presentado en el Mobile World Congress 2026 de Barcelona la serie Nubia Neo 5, una línea de tres smartphones orientados al uso intensivo en videojuegos y dirigida principalmente a usuarios jóvenes.

La gama se articula en torno al modelo Nubia Neo 5 GT, que incluye un ventilador activo integrado -una característica poco habitual en teléfonos de precio medio- y se completa con los modelos Neo 5 y Neo 5 Max, este último con una pantalla de 7,5 pulgadas.

Nubia Neo 5 GT

El elemento más destacado del modelo GT es precisamente ese sistema de refrigeración activa, que combina el ventilador con una superficie de disipación de calor de algo menos de 30.000 mm².

ZTE sostiene que esta tecnología permite mantener el rendimiento estable durante sesiones de juego prolongadas, un problema habitual en los teléfonos de gama media cuando se someten a una carga gráfica elevada.

El chip elegido para el dispositivo es el MediaTek Dimensity 7400, fabricado en un proceso de 4 nanómetros, acompañado de memoria RAM de tipo LPDDR5 a 6.400 Mbps.

La pantalla del Neo 5 GT es un panel Amoled de 6,8 pulgadas con resolución 1,5K y tasa de refresco de 144 Hz, con un brillo máximo de 4.500 nits que, según la empresa, garantiza la visibilidad bajo luz solar directa.

Gatillos físicos laterales

El teléfono incorpora además unos gatillos físicos laterales con una frecuencia de muestreo de 550 Hz, pensados para los usuarios que buscan mayor precisión en juegos competitivos.

Se trata de controles adicionales situados en los laterales del teléfono que permiten asignarles acciones de juego -disparar, apuntar, saltar- y que se accionan con los dedos índice o corazón mientras se sujeta el dispositivo en horizontal, de forma similar a los botones de un mando de consola.

La pantalla táctil alcanza una frecuencia de muestreo de 3.049 Hz con una latencia inferior a 5,5 milisegundos, lo que se traduce en una respuesta prácticamente instantánea al toque.

Autonomía

En cuanto a la batería, el dispositivo monta una celda de doble compartimento con una capacidad total de 6.210 mAh y admite carga rápida de hasta 80 vatios.

El fabricante indica que el teléfono puede seguir funcionando conectado al cargador sin que la corriente pase por la batería, lo que reduce el calor generado durante las partidas y contribuye a prolongar la vida útil de la célula a largo plazo.

Diseño y cámaras

El diseño del Neo 5 GT prescinde del habitual módulo de cámara prominente en la parte trasera, lo que resulta en una superficie completamente plana que, según ZTE, mejora la estabilidad al sujetar el teléfono en horizontal.

El equipo también incorpora altavoces estéreo con certificación DTS:X Ultra, motor de vibración lineal e iluminación LED en la parte trasera y en el propio ventilador.

La cámara trasera es un sistema triple con sensor principal de 50 megapíxeles, y la frontal es de 16 megapíxeles.

Inteligencia artificial

Los tres modelos de la serie incorporan funciones de inteligencia artificial orientadas tanto al uso en videojuegos -asistencia en partida, análisis de rendimiento en tiempo real, gestión automática de mensajes durante la partida- como a tareas cotidianas: traducción automática, generación de imágenes y texto, o alertas ante posibles intentos de estafa o phishing.

Rendimiento

ZTE ha certificado el rendimiento del Neo 5 GT a 120 fotogramas por segundo en los juegos Garena Free Fire y Mobile Legends: Bang Bang, dos de los títulos más populares en el segmento de los videojuegos móviles competitivos.

Disponibilidad

La serie comenzará a comercializarse en el Sureste Asiático en marzo y llegará a Europa en abril.

En España, el desembarco está previsto para el segundo trimestre de este año, sin que ZTE haya precisado aún en qué canales estará disponible ni los precios exactos para el mercado nacional.

La horquilla general anunciada por la compañía oscila entre los 299 y los 599 euros según el modelo y la configuración. El terminal llegará en tres acabados distintos.