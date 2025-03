La 1 se telecinquea y Telecinco, también

Paolo Vasile, el CEOde Mediaset España que durante años timoneó un estilo concreto de televisión, sigue vigente aunque ya lleve dos años fuera de España, en una jubilación con tintes forzosos. Vasile vive, dirían sus seguidores.

Su estilo de programación, empapelada por los realities y el corazón, exprimiendo secuelas y diretes, tuvo una agonía triste porque tras un decenio de esplendor de ingresos y audiencia, entre 2007 y 2017, fue desgastándose de forma alarmante años después cuando no aparecían relevos que mantuvieran al alza la tendencia. Vasile renunció a otros contenidos, esos que dan sentido y constancia a una parrilla: ficciones, formatos diferentes. Renunció a todo y ahora, años después, no hay manera de encontrar espectadores nuevos. De recuperar los seguidores de Los Serrano, Yo soy Bea, La Voz o Pasapalabra. Lo que le vuelve a funcionar a Telecinco con buena respuesta es lo de siempre: La isla de las tentaciones, Supervivientes. Ya su vez alimentan a sus magacines. Telecinco no deja de ser Telecinco aunque, con lógica y razón, quiera dejar de ser aquella tele bajo el concepto de Vasile.

La principal cadena de Mediaset pugna por unsegundo puesto que se ventila en los dos dígitos, el 10% que ha venido superando La 1 en especial por empujón deportivo (con La revuelta menguando y la excusa no puede ser por la inquietud pélvica de los tentadores). La 1 presidida por José Pablo López entiende que para subir en audiencia se tiene que telecinquear, atrapar el público de su rival directo. Dentro de un mes comenzará el magacín de las tardes con los mimbres de Sálvame, aunque lo conduzca Albizua e Inés Hernand. La base estará en Patiño, Belén Esteban, Matamoros. Aunque se cambie de nombres, se sumen recursos y reporteros, La familia de la tele seguirá siendo en el fondo Sálvame, que un día, fue catalogado de fresco y monumental. No lo era. Y no lo fue. No lo será. Aunque la TVE de Pedro Sánchez quiera vestirse de prestigio, sólo está, simplemente, telecinqueándose.