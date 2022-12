¿Alguna vez tuvo gracia lo de "mi marido me pega" de Martes y Trece?

"Mi marido me pega, me pega todos los días...", con Millán Salcedo travestido con un ojo morado y dicción medio gangosa y llorosa es de los sketches más desafortunados del dúo Martes y Trece. Por supuesto. Y al cabo de los años pidieron sinceras disculpas.

El golpe no se reía en sí de las mujeres maltratadas, aunque en 1990, año en que se emitió este especial, los malos tratos aún se veían como un asunto doméstico, de gravedad menor y con resignación social. Aparecer como testimonio en la televisión daba pie a estas parodias. Con el caso de Ana Orantes, un punto de inflexión en el tratamiento del maltrato a las mujeres, las tragedias comenzaron a ser entendidas de una forma más responsable por toda la sociedad española.

¿Tuvo gracia en su contexto eso de "mi marido me pega"? Aunque parezca que fue celebrado, no tanto. No tenía gracia alguna, aunque como decíamos la intención no era reírse exactamente de las mujeres maltratadas. La imitación formaba parte de una parodia del programa Hablemos de sexo, un espacio riguroso conducido por la recta doctora Elena Ochoa, con dirección de Chicho Ibáñez Serrador. El sketch tenía otros rasgos riéndose de la fealdad o de la ignorancia de las adolescentes pero la intención final era... burlarse de Telecinco. El sketch de "mi marido me pega" buscaba reírse de los contenidos de la cadena competencia de la La 1 de TVE, y de ahí que se remate el gag con "a mí Chicho (Chicho Ibáñez Serrador) me pega...", para a continuación aparecer el dúo travestido de Mamachichos, la estrellas semidesnudas de Telecinco, coristas de programas como los concursos VIP.

La mujer maltratada aparecía minutos más adelante en un funeral donde el marido, un tal Demetrio, es enterrado entre el menosprecio del sacerdote y el resto de asistentes. Sólo queda su esposa que lamenta "¿y ahora quién me va a pegar a mí?".

Estos especiales como Venga el 91, que verían por entonces unos 12 millones de espectadores (no había aún audímetros), estaban llamados a ser grabados en vídeo y así se 'requeteveían' a lo largo de meses. Josema y Millán sabían que cualquier frase podía convertirse en muletilla, en éxito perdurable: "Encanna", "y ella no quería", "Garcii...ía".

De ahí lo de "mi marido me pega" en un programa que también incluía el sketch de "soy maricón... Maricón de España", en parodia del Cantares de Lauren Postigo. Es el especial de Se Hundía un día, parodia de Ángel Casas y su invitado loco pastillero (otro elemento discordante a día de hoy, con la sensibilidad sobre las enfermedades mentales), la monja Sor Bete (debut de Anabel Alonso en TVE), el Café Tacilla, Simon & Garfunkel ("oioioí... chass", con la bofetada), y la explicación más didáctica que se podía hacer de las campanadas de la Puerta del Sol tras el desastre-escándalo de Marisa Naranjo del año anterior.

Eran las cosas que grababan y con las que se reían media España. La de 1990. Podía hacer gracia a alguien lo de "mi marido me pega", pero nunca tuvo gracia.