Amazon Prime Channels llega a España: oferta de canales y precios

Amazon es imparable. Atrás quedaron las primeras ventas online y los repartos a domicilio para dar lugar a un imperio que lo mismo organiza el Amazon Prime Day, que lucha contra la contaminación con sus furgonetas cien por cien eléctricas o que te paga por tus tickets de compra. Ahora, llega a España su última iniciativa relacionada con el mundo de la televisión: Amazon Prime Channels llega a España después de aterrizar hace tiempo en Estados Unidos o Reino Unido, entre otros países.

La oferta y el catálogo de Amazon Prime Video incluye plataformas como Starzplay, MBM, Noggin o Mubi y lo que propone es poder verlos todos dentro de la aplicación móvil de Amazon Prime Video, en el navegador o en dispositivos compatibles. Es decir, la propuesta es que tengas todos estos canales dentro de la app sin necesidad de salir y entrar de cada plataforma. Con la suscripción Amazon Prime, se podrá ver películas y series de Amazon Originals como The Grand Tour, Sneaky Pete y The Man in the High Castle.

Estos canales, que ya habían aparecido en países como Canadá o Alemania, permitirán que los usuarios españoles disfruten de subscripciones paralelas a estas plataformas de contenidos.

Ahora, esta oferta comienza su lanzamiento en Italia, Países Bajos y España, donde tendremos disponibles varias plataformas de contenido adicionales con sus respectivos catálogos para poder verlos dentro de la aplicación móvil de Amazon Prime Video, en el móvil o en el ordenador.

Canales disponibles en Amazon Prime Channels

Los canales que están disponibles en este lanzamiento son los siguientes:

Varias de estas plataformas ofrecen un periodo de evaluación gratuito de un mes, tras el cual comienzan a aplicarse esas tarifas comentadas. Lo que propone Amazon es una forma de centralizar esos contenidos para que el usuario no tenga que estar saltando de aplicación en aplicación.

Un mes gratis

Con Prime Video Channels, los suscriptores pueden suscribirse a canales premium y canales temáticos sin compromisos a largo plazo y sin necesidad de descargar aplicaciones. La suscripción comienza con un periodo de prueba gratis (30 días). Se puede cancelar en cualquier momento.