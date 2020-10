Amazon te paga por tus tickets de compra

Que los datos de compra de los consumidores son importantes para las marcas ya lo sabíamos. Sin embargo, Amazon ha ido un paso más allá. La compañía quiere saber, además, qué otros artículos compran los usuarios que utilizan su plataforma pero, eso sí, fuera de su tienda.

Por este motivo ha puesto en marcha el servicio Amazon Shopper Panel que permite a los clientes de Jeff Bezos compartir hasta 10 tickets mensuales de compras realizadas fuera de la enseña. Por el momento, se trata de un servicio por invitación y está limitado a Estados Unidos.

La información es poder

¿Por qué "se inventa" estas iniciativas Amazon? Porque le permitirá controlar una valiosa información que tenga que ver en relación a otras preferencias de sus clientes, además de las que ya recopila y queda registrada cuando alguien realiza una compra en su tienda digital.

Amazon ofrece un dólar por cada ticket externo compartido que incluye, entre otros, artículos adquiridos en tiendas de ropa, supermercados o, incluso, farmacias. En definitiva, admite en el país anglosajón cualquier tienda que no tenga que ver con la compañía. A saber: Amazon Online, Whole Foods, Amazon Go, Amazon 4-star o Amazon Books.

¿Cuál es el procedimiento?

Los interesados pueden realizar esta operación a través de la app de Amazon Shopper Panel para iOS o Android, una vez que se hayan escaneado. Es posible, también, enviar las facturas directamente por correo electrónico. No obstante, y en previsión de que los usuarios "se vuelvan locos" por compartir su compras los de Amazon han puesto un límite de 10 dólares al mes, equivalente ese tope con otros tantos tickets. El valor que se vaya consiguiendo con esas copras externas se podrá gastar en compras dentro de Amazon o, para los más solidarios, directamente hacer una donación a alguna organización benéfica de preferencia.

Además de esta opción, los usuarios -por el momento igualmente en norteamérica- pueden completar breves encuestas en relación a preferencias de marcas o productos con las que también ganarán recompensas adicionales que fidelizarán a los ya convencidos y enamorados de la empresa digital.

Para los más temerosos de su intimidad, desde Amazon se asegura la privacidad de los datos facilitados, garantizando la eliminación de cualquier información personal. Si hay arrepentiiento, se ofrece a los usuarios la posibilidad de dejar de participar o borrar los datos que ya han sido compartidos.

La empresa de Jeff Bezos señala, precisamente, que esos datos pueden ser usados con el fin de "mejorar la selección de productos en Amazon.com, Whole Food Market o servicios de Amazon como Prime Video".