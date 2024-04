Sorprendente hallazgo romano en la céntrica calle San José de Sevilla

Un gran hallazgo sin precedentes. Las obras para construir un hotel en la céntrica calle San José han sacado a luz un importante muro romano. Se trata de un hecho que los expertos califican de sorprendente, ya que hasta la fecha no habían aflorado huellas de este tipo en esta zona de la ciudad, que en tiempos de los romanos sería extramuros, aunque no se conoce a ciencia cierta por dónde discurría la muralla. Se trata de un muro de mampostería, y por tanto, sería un cimiento que las fuentes consultadas por este periódico señalan que correspondería, sin duda, con un relevante edificio de carácter público.

La Sevilla romana sigue siendo un misterio para los historiadores y arqueólogos. Las huellas de Hispalis afloran a cuentagotas cuando se hacen algunas obras, por lo que los expertos consideran la aparición de este muro un hito que debe ser estudiado con calma y en profundidad aunque luego se decida que permanezcan ocultos bajo la nueva construcción. El muro ha aflorado a tres metros, aproximadamente. Tiene más de dos metros de profundidad y casi uno y medio de anchura. Se trata de un cimiento de mampostería irregular que está cortando otros de ladrillos. La longitud documentada es de unos cinco metros con dirección este-oeste.

Los restos se encuentran en una parcela situada en un lateral de la iglesia del Señor San José y a la espalda del Hotel Fernando III. Los expertos consultados por este periódico explican que se trata de un lugar completamente inédito para unas estructuras romanas de esta categoría. Por ahora no se puede determinar ni su funcionalidad ni la cronología. Por ello esperan que la delegación provincial de Cultura permita que se puedan estudiar con detenimiento y a fondo. En este sentido, el hotel que está proyectado en este solar no cuenta con sótano, por lo que no afectará a los restos. Este argumento, según las fuentes consultadas, no debe ser una excusa para que no se obligue a investigar más, aunque posteriormente se decida tapar el hallazgo.

Los expertos no tienen duda alguna en determinar que el muro hallado sería de un importante edificio de carácter público. En Sevilla no se podría comparar con otras estructuras similares, pero sí con varios de ellos en la cercana Itálica. El profesor de la Universidad de Sevilla Salvador Ordóñez en un artículo publicado en 1998 situaba el teatro romano de Hispalis en las inmediaciones de la iglesia del convento de Madre de Dios de la Piedad. Este templo se encuentra a apenas unos metros de este solar. Ordóñez llegaba a esta hipótesis por una inscripción aparecida durante las obras de restauración de esta iglesia. Que los restos hallados se correspondan con los del teatro no se puede afirmar en ningún caso a día de hoy. Pero ahí queda esta tesis.

Otros hallazgos romanos importantes

La huella romana de Sevilla permanece aún muy oculta bajo las actuales calles, pero en los últimos años han aparecido importantes vestigios. El más importante puede ser el de la muralla que se encontró en la Plaza de San Francisco durante las obras de construcción de otro hotel. Esta estructura, correspondiente al Bajo Imperio (siglo III) cambió la fisonomía y la vida de la Sevilla Romana. Hasta ese momento, se considera que la ciudad de Hispalis tenía su frontera en el límite marcado por la actual calle Álvarez Quintero, pero el desplazamiento del cauce del río hacia lo que hoy es en la Plaza Nueva posibilitó que se extendiera hacia el oeste, habitando ese espacio arcilloso regalado por el antiguo Baetis.

En la Real Fábrica de Artillería afloraron unos restos que pertenecieron a una instalación residencial y productiva rural, una uilla, situada extramuros de la ciudad, un claro antecedente de lo que sería la zona de la Buhaira durante la etapa de dominación islámica. Otro hallazgo sorprendente fue el de los restos de un enorme edificio de carácter comercial y portuario, de época de Augusto, de no menos de 150 metros de longitud y de entre 10 y 12 metros de altura en dos pisos, en la Florida.