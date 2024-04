Joaquín Caparrós y el derbi: "Los sevillistas partimos las temporadas con seis puntos"

Joaquín Caparrós ha presentado durante la tarde del jueves 25 de abril su documental en las salas de Plaza de Armas. El exentrenador del Sevilla, además, ha hablado sobre un derbi que ya comenzó a calentar el pasado domingo, en una entrevista en Gol A Gol, cuando aseguró que los nervionenses parten con una ventaja histórica.

Pese a todas las críticas, el técnico utrerano no ha cesado en sus palabras y ha vuelto a tirar de guasa para seguir manteniendo viva la llama del derbi. Diario de Sevilla ha recogido sus declaraciones a la salida de la sala de cine, las cuales no han dejado indiferente a nadie.

La ventaja del Sevilla... desde el sorteo

Joaquín Caparrós ha sido, y sigue siendo, una de las voces más autorizadas en la historia de los derbis. El utrerano sabe cómo manejar los tiempos... y ha vuelto a dejar una respuesta que ya comienza a levantar críticas: "He tenido la suerte de vivir muchos derbis. He vivido un Athletic-Real Sociedad, un Levante-Valencia, un Deportivo-Celta... y la verdad es que son distintos. El derbi nuestro es auténtico. La pasión que tenemos. La ciudad está dividida y no se habla solamente la semana, sino que se habla ya desde el sorteo. Todo el mundo está haciendo las cuentas y lógicamente nosotros los sevillistas, voy a daros un titular, partimos con seis puntos".

Ante las críticas a sus anteriores declaraciones, Caparrós ha sido claro: "Yo no he dicho ningún insulto tampoco. Lo que hay que pedir es que sea un derbi dentro de los cauces deportivos, pero, ojo, que no sea un pasteleo. Los derbis tienen que ser pasionales". "El derbi, el que lo entiende verdaderamente está aquí. Lo que pasa es que los futbolista del Sevilla, muchos, ya llevan varias temporadas y han jugado varios derbis. Luego, tienen una ventaja también muy importante, como hacíamos nosotros cuando estábamos aquí. Los veteranos".

Ramos y Navas

Para terminar, el técnico utrerano analizó el rendimiento de Jesús Navas y Sergio Ramos: "Yo creo que Sergio se ha ganado el derecho a decidir, igual que Jesús Navas, entonces decidirá él. Es competitivo mil por mil y está deseando que llegue el día del partido, porque va a disfrutar jugándolo. Me encanta verlo en el Sevilla y me encanta verlo, igual que a Jesús, disfrutando este partido".

Respecto al futuro de ambos, fue claro: la decisión es únicamente de ellos dos. "Lo que él (Ramos) haga... sabe que la gente le quiere, igual que a Jesús. Ellos saben el aprecio que yo le tengo a ellos. Lo que hagan ellos, pues estaré completamente convencido y les apoyaré al 100%".