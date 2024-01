Ana Pastor y cómo ha vivido su debut como presentadora de concursos

Ana Pastor presenta los miércoles en La Sexta... un concurso. Por primera vez cambia de registro en la tele la que fue conductora de 59 segundos, Los desayunos de TVE y ya en La Sexta El objetivo o Dónde estabas entonces. Generación Top reúne a tres famosos por tres generaciones, (los mayores, los yeyés; los maduros, los guays; y los jóvenes, los likes). Un formato de Newtral, la productora que dirige la propia conductora, que gana adeptos en las noches por su recorrido por la historia popular y la Historia con mayúsculas con mucho humor.

-¿Tenía realmente ganas de hacer algo diferente, tras tantos años de formatos de actualidad?

-Me lo he pasado muy bien. Casi cien famosos que han participado en Generación Top les ha encantado la idea. Hace un año estábamos pensando en nuevos formatos y la idea surgió de esos programas en los que reuníamos a personas de distintas generaciones y cuál sería el siguiente paso. Y de forma casi natural surgió Generación Top.

-¿Necesitaba estar en un nuevo contexto, no sólo la política?

-Era una forma de volver a empezar. De volver a sentir primeras veces, de conocer a personas que hasta ahora no conocía. Ha sido empezar de cero.

-¿Hay muchos famosos que le han dado una imagen diferente a la que creía?

-Había mucha gente a la que quería, a otros que quería y admiraba y había gente que admirada pero que no conocía y todos han sido una sorpresa. Me ha sorprendido Mario Marzo, un joven actor, de la generación like. Ha sido un descubrimiento para mí como Terelu o como Norma Duval (que interviene en el programa de esta noche, Generación Yeyé con Boris y Romay). Tampoco conocía a María del Monte o Cristinini, que es una youtuber muy conocida y que ya ha debutado en televisión con Grand Prix. De ella era muy fan y ahora lo soy más.

-Usted, por edad, veía de niña a Terelu en la tele ¿les molesta a algunos que le recuerden la edad?

-La edad es una constante de broma en el programa, pero una cosa buena que tienes este programa es que reúne a personas de muy diferente edades y también de distintos gustos. Y sin embargo, se genera una energía positiva que se agradece mucho. En estos tiempos de tensión viene bien programa de encuentro generacional, de opiniones diferentes. Viéndoles me maravilla porque aunque no tengan que coincidir en todo, se divierten juntos. Y cada uno que piense lo que sea.

-¿Cada participante se siente representante de su generación?

-Sienten esa responsabilidad, en cada programa todo empieza de nuevo y cada generación pelea por ser la mejor.

-¿Y han hecho la media de cuál generación lo hace mejor?

-Eso no lo puedo decir. Haría espóiler. Cada sección tiene nombres de programas míticos y me gusta que en la prueba final, en la que te puedes jugar todo, pueda haber una remontada. Hay generaciones que llegan ahí derrotados y dan la sorpresa.

-¿Le llama la atención alguna generación de españoles, así en general?

-Entre los representantes de la generación like hay ídolos de mis hijos, gente streamer que me parecen fascinantes. Se han sumado al programa y se han divertido mucho. A mí me gusta el contraste, personajes como Edu Navarrete que se consideran "viejoven". Han aprendido cosas de la tele de sus padres. Se genera así una complicidad familiar. Angy Fernández, que ahora va al Benidorm Fest, ella lo decía, que le preguntaran lo que sea de televisión que lo sabía todo. Tener a Norma Duval, a Olga Viza, a Agatha Ruiz de la Prada

-La vida Norma Duval, por ejemplo, resume a su manera nuestra historia reciente.

-Ella y el 99% de los que han venido en la primera ronda de llamadas dijeron que se lo pensarían. Cuando supieron en una segunda llamada que iba a ser yo la presentaron, se animaron a venir. Fue el caso contrario que los políticos. Norma Duval fue muy cariñosa con todos.

-¿Cómo podríamos mejorar el tono, para llevarnos mejor entre todos en este país?

-Si bajáramos la intensidad, y eso depende de cada uno, esforzarnos por bajar la temperatura, nos vendrá bien a todos. Vendría bien un poco de espíritu del Sur.