Ana Rosa Quintana sobre Pedro Sánchez: "No puede salir a la calle, es un personaje muy antipático para la sociedad"

No es un secreto que Ana Rosa Quintana no es precisamente fan de Pedro Sánchez, por lo que no sorprende que, cada vez que tenga ocasión, lance algún dardo contra el presidente del Gobierno.

En esta ocasión, la presentadora del matinal de Telecinco ha aprovechado los recientes pitos al jefe del Ejecutivo en el Día de la Hispanidad y el acuerdo con el PP para renovar la mayoría de los órganos constitucionales, para desgranar una "teoría" de su propia cosecha.

En la mesa política del programa, la periodista ha explicado que este movimiento (el rápido acuerdo con los populares) es "un cambio de piel" para el PSOE. "Ya tendremos tiempo de hablarlo", ha apuntado. Sus colaboradores, como es normal, le han pedido que se explique y ella no ha dudado en explayarse.

"Sánchez no puede salir a la calle. No lo digo por el 12 de octubre, sino en general", ha dicho Quintana, para quien el presidente del Gobierno se ha convertido en "un personaje muy antipático para la sociedad". "Por eso", ha añadido, "ha hecho unos cambios con otro tipo de personas más dialogantes, y ahora este acuerdo".

Según el análisis de la presentadora, el también líder del PSOE pretende dar "otra imagen" porque "estaba perdiendo votos por ahí".