Anne Igartiburu habla de las campanadas ¿está dolida con TVE?

“A veces las cosas suceden por algo”, es la respuesta de Anne Igartiburu al haber sido apartada de las campanadas de TVE al cabo de 16 años. La presentadora pronto aparecerá en Antena 3 participando en Tu cara me suena y este jueves estuvo en El Hormiguero con Pablo Motos, con el que habló de este y muchos otros asuntos profesionales y personales.

Anne llevaba mucho tiempo saltando de año en año de la mano de los espectadores de La 1. Durante todo este tiempo fue la emisión más vista en la nochevieja pero en la entrada de 2022 TVE fue superada por Antena 3 y Cristina Pedroche y los directivos de la casa creyeron oportuno buscar un revulsivo. El trío elegido para este pasado 31 de diciembre fue Ana Obregón (que no pudo estar en la edición anterior al dar positivo en covid) y Los Morancos. Fueron de nuevo segundos pero se percibió ese revulsivo que para años venideros hará que el público se reencuentre en la Puerta del Sol con TVE. Cristina Pedroche por segundo año fue líder.

Tras lo sucedido, Igartiburu no se siente mal con haber prescindido de ella. Recibió la llamada de Ibai Llanos y finalmente vivó la nochevieja a través de Twich con Ramon García y el streamer. Define que ha sido una experiencia imprevista y apasionante.

"Qué bien, un año en casa", pensó en principio ."Ha llegado esto, lo acepto. Pues ya está, no doy las campanadas. También lo entiendo, no vas a estar todo el día ahí", reconoce. "Y al final no, me fui a la Puerta del Sol. Me metí en otro embolao", cuenta sobre la llamada de Ibai, en una retransmisión que vivió más relajada. El contenido de nochevieja de Ibai Llano tuvo menos audiencia en esta ocasión. La veterana presentadora ha visto en la propuesta de Ibai una experiencia interesante.