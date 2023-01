Cristina Pedroche y su 'desvestido' en favor de los refugiados. Así empieza 2023

Tras un año de guerra, 2023 es un año de esperanza y acogida para los refugiados. Más allá de la expectación por la anatomía en torno a la epidermis de Cristina Pedroche, la propuesta de la vallecana junto a Josie ha sido un mensaje visual en favor del organismo internacional ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Una reclamación por 100 millones de personas en todo el mundo obligadas a dejar su hogar por los conflictos bélicos.

Esa solidaridad giraba en torno al 'desvestido' de Cristina Pedroche, nerviosa con la noticia de su embarazo, y confiada junto al chef Alberto Chicote, ya inseparable de ella en la Nochevieja. Este ha sido el octavo año de la de Zapeando con su asesor, Josie, que ha vuelto a confiar en el escultor Jacinto de Manuel (que hizo el busto rígido de 2020) y la inspiración del diseñador Íñigo Garaizabal.

Pedroche apareció con una gruesa capa-abrigo de seis metros cuadrados, compuesta por tres partes, y que lucía el logo de ACNUR, elaborada con materiales de tiendas de campaña de los campos de refugiados. A su vez la capa forma un globo terráqueo mediante ballenas. Debajo, un transparente vestido, con falda espiral de tul de seda, y una paloma de la paz figurativa, elaborada con papel de periódicos de este años y esmaltada en blanco, que ocultaba sus senos. Inspiración de Charles Frederic Worth y con el espíritu de reciclaje de Miguel Adrover.

Como adelantó Pedroche, había body painting, en los brazos, con símbolo de paz y rechazo a la violencia.

El abrigo lucido por Cristina estaba customizado con mensajes de más de 75 refugiados de diez países distintos, todos residentes en los Centros de Acogida de Refugiados de Alcobendas y Vallecas y de colaboreadores de ACNUR. Entre esos nombres, Ana María González Oxford, de Venezuela; Angélica Villalta, de El Salvador; u Oksana Yeromenko, de Ucrania.

Chicote, por su parte, acompañante ideal, un perfecto y elegante esmoquin negro.

"La humanidad ha vivido duros momentos en 2022 que yo he sentido como caóticos y quise reflejarlos en este estilismo que cada año preparo como un epílogo de lo que he visto en la moda de ese año o las ideas personales que simplemente me golpean la cabeza", ha sido la explicación de Josie en su propuesta para despedir 2022. "La capa cargada de energía humana da paso a un solo deseo que extiendo a toda la humanidad y que viene representado por la paloma de la paz, obra de Jacinto de Manuel", incidió el experto.

Amaia Celorrio, responsable de comunicación del Comité español de ACNUR, comentaba que "poder participar de este evento tan especial y relevante a nivel nacional como son las Campanadas 2023 se convierte en una oportunidad única para visibilizar la difícil realidad de millones de personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo, familias como las nuestras que han tenido que dejarlo todo atrás a causa de la guerra, la violencia y la persecución, y cuyo principal deseo es poder rehacer sus vidas".