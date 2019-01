El sublime Bach con Sergio Pagán en Radio Clásica

Hay algún erudito musical que se atrevió a publicar que todo lo que vino después de Bach es cosmética. Así de grande era el genio del alemán nacido en Eisenach. Desde su creación Radio Clásica siempre ha atendido y divulgado la extensa obra de Johan Sebastian Bach. Dedicándole en distintas épocas programas monográficos. En la actualidad, y desde hace 156 semanas, se emite La hora de Bach. Todos los programas están alojados en la web de RTVE, que recomendamos aquí cada lunes.

El responsable del programa, Sergio Pagán, ilustra cada una de las piezas seleccionadas en cada entrega aportando datos que enriquecen notablemente la escucha. Cantatas, oratorios, conciertos, música de cámara, música de órgano se alternan en un programa del que podrían producirse centenares de entregas sin repetir obra. Así de infinito es el talento del compositor alemán.

Y aquí no me resisto a contar una anécdota personal. En 2005 me atreví a participar por última vez en un concurso de televisión. Se trataba de Palabra por palabra, presentado por Francine Gálvez y Xosé Castro, que estaría en emisión hasta 2011. Pese a estar patrocinado por el Instituto Cervantes, el presupuesto para premios no parecía ser demasiado generoso. De manera que los puntos obtenidos al final del programa se convertían en euros con los que los concursantes podían ‘comprar’ la cantidad equivalente en productos del catálogo de Discoplay.

Aquella popular marca de venta por correspondencia que existió muchísimo antes de que llegase Amazon y feneció en 2007.

Pues bien, recuerdo que en cuanto cayó en mis manos la revista-catálogo sobre la que había que elegir los pedidos me fui derecho a las páginas de música clásica y, sin dudarlo, marqué el pack de las obras completas de Bach, en una edición que contenía, nada menos, 171 CD. Todavía sobraron algunos euros para completar el paquete con algo más de música barroca.

No recuerdo bien la cantidad a percibir. Lo que sí tengo claro es que era modesta y no llegaba a las cuatro cifras. Sin embargo, para mí este premio fue un verdadero tesoro. Nunca tan pocos euros dieron tanto jugo. Me dio la impresión de que el regalo valía mucho más de lo que costaba. Porque ni siquiera en lo que me queda de vida podré asimilar la belleza de una música que, cuanto más conoces, más te conmueve. El programa de Sergio Pagán nos da las claves para entenderla y contextualizarla mucho mejor.