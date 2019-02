Beatriz Díaz: "llevo 20 años sin comer en casa"

Cuatro elimina desde hoy sus informativos. A las 14.15 comienza Cuatro al día, espacio de actualidad que a partir de las 17.15 abarcará con más duración y ambición las renovadas tardes en directo de la cadena de Mediaset. La reportera Beatriz Díaz, con 20 años de trayectoria y que conocemos por Andalucía Directo (durante nueve temporadas), Callejeros y por la etapa más reciente en Canal Sur con 75 Minutos o ElPúblico será quien ponga voz a los temas andaluces y extremeños en el nuevo programa conducido por Carme Chaparro.

–Lo suyo son las historias a pie de calle...

–Llevo veinte años contando historias de los andaluces y del resto de España porque también estuve varias temporadas en Callejeros y en la versión internacional, Viajeros. Siempre me ha atraído contar las historias de la gente de la calle, conoces sus inquietudes y problemas. Y, por supuesto, hacerlo desde donde se encuentra la información.

–¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo ha evolucionado la televisión en todos estos años?

–Me lo he trabajado mucho, por ejemplo, llevo veinte años sin comer en mi casa. He estado en la calle todo el rato. La televisión ha evolucionado mucho, ahora es más inmediata. Hemos ido un poco al paso del espectador, amoldándonos a sus gustos y preferencias. En programación la televisión actual en España está muy bien, tenemos de todo. Y con este nuevo programa que empezamos en Cuatro mucho más.

–¿Cómo afronta el nuevo reto de Cuatro al día?

–Con muchísima ilusión. Eso es común para todos los compañeros que vamos a arrancar en este proyecto, ya sean de Cataluña, Galicia, Valencia, Madrid. Todos, en definitiva. Estamos muy ilusionados, pensamos que esto va a funcionar muy bien. Vamos a contar lo que está pasando en España desde otra forma de verlo y otro punto de vista. Cuatro al día no tiene comparación. Ni con España Directo, Más vale tarde, ni con Andalucía Directo, espacio en el que trabajé muchos años, pero es un programa totalmente diferente a todos. Les vamos a contar lo que sucede en España a todos los espectadores desde un punto de vista muy diferente al que están ofreciendo los magacines actuales de la tarde en la programación vigente. No nos parecemos a nadie.

–Va a seguir trabajando en Andalucía...

–Sí, es una tierra que me encanta y me la conozco muy bien. Mi familia es originaria de Jaén. Como Andalucía hay pocos sitios.

–¿Qué análisis hace de la situación actual del reporterismo en la televisión?

–Está estupendamente. Es una profesión al alza. Hay que ser consecuente con lo que uno quiere ser, uno graba y uno comunica. La de reportero es la mejor profesión de todo el mundo. Yo en mi vida no hubiera sido otra cosa que reportera.

–¿Alguna espina clavada en el ámbito profesional o programa que le hubiera gustado realizar y aún no ha llegado esa oportunidad?

–Yo ahora mismo me iría al muro. Me iría a Venezuela. Me encanta estar donde transcurre la acción y donde están las noticias. Si me preguntas qué quiero hacer hoy yo cojo un vuelo y me plantó en Venezuela en este instante. Pero hay tantas cosas que contar desde aquí que la gente desconoce que sólo por eso merece la pena despertarme cada mañana para ir a trabajar. Cada día afrontas nuevas historias y de todas ellas se aprende algo.

–¿Cómo se definiría?

–Soy una persona que escucha. Esa es mi definición. Beatriz Díaz escucha. No hay más. Ni más ni menos.

–Si no se hubiera dedicado al periodismo, ¿Cuál sería su profesión ideal?

–Hubiera sido arqueóloga. Es una profesión que me fascina. Fue mi tercera opción cuando me licencié. Era muy empollona y pude lograr unas buenas notas en la Selectividad. Hubiera hecho Historia y después la rama de Arqueología. Me encanta. Y algún día lo haré (risas).