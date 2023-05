Bertín Osborne estalla por las críticas tras haber asistido a un acto del PSOE: "No tengo por qué justificarme"

Hace un par de años Bertín Osborne aseguraba tener sus principios, sus valores y su ética "muy arraigados". Se confesaba "conservador en principios, ética y valores, pero en los demás completamente liberal y en algunos casos anárquico". Así, al famoso presentador se la ligado siempre con la derecha, incluso en alguna ocasión ha manifestado públicamente que había votado al PP. Es por ello que llamó tanto la atención el sorpresón en el mitin del PSOE en Alcalá de Guadaíra, donde Bertín Osborne comparecía en primera fila, apoyando a la actual alcaldesa socialista de la localidad sevillana, Isabel Jiménez. Sin embargo, unos días después ha sido el propio Osborne el que ha querido salir al paso de las múltiples críticas que ha recibido por lo que muchos han considerado un cambio de tercio interesado. Lo ha hecho en el podcast Castillón Confidencial.

⚫️PODCAST;de iVoox! #CastillónConfidencial martes 23 de mayo 2023 : #BERTÍNOSBORNE : "Estoy harto, no tengo porqué justificarme porque el teniente de alcalde de mi pueblo es amigo y me invita a un acto"🔽🔽https://t.co/bLvSfQ924x — Albert Castillón (@AlbertCastillon) May 23, 2023

La justificación de Osborne para estar ahí sentado en primera fila no es tanto la relación con la alcaldesa, a la que conoce pero no tanto, sino su estrecho contacto con un teniente alcalde, al que le une una amistad de décadas, que fue el que le pidió que asistiera.

Su amistad con un teniente alcalde de Alcalá

"Estoy hasta las pelotas de esto. No tengo por qué justificar que vaya. Conozco muchísimo a un teniente alcalde que me pide que vaya. Es amigo mío. Si me lo hubieran pedido de otro lado hubiera ido también. Yo no tengo problemas en ir a ver a quien sea", sostiene Bertín Osborne en su intervención.

Hay quienes han vertido la sospecha sobre su persona, argumentando que acudió a la presentación de la candidatura porque hace poco ha pedido una licencia al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y es importante mantener las formas, un hecho que rechaza de pleno. "La invitación que me hicieron fue un mes antes de todo eso. Uno pide la licencia como la puede todo el mundo por vivo sólo en una casa inmensa que cuesta trabajo mantenerla y pienso que igual otra persona puede operar parte de la misma como un hotel", explica para terminar zanjando el asunto con un rotundo "¿Qué tendrá que ver eso con que yo sea amigo del teniente de alcalde de mi pueblo, donde llevo 32 años y que me pida que le acompañe en la presentación de la candidatura? ¡Pues voy! ¿Por qué no voy a ir?"