Bertín Osborne se indigna con que se quiera eliminar el Día del Padre

Bertín Osborne en ocasiones entra en acción para mostrar un punto de vista contundente ante situaciones que detecta. El cantante y conductor de El show de Bertín en Canal Sur está consternado al saber que una profesora de un centro escolar de Jerez exija a sus alumnos que no pueden celebrar el Día del Padre. En lugar de honrar sólo a la figura paterna quiere que en el 19 de marzo se celebre el Día de la Persona Especial, da igual el género o el vínculo con el niño.

Osborne pide desde un vídeo en instagram que los padres de ese centro saquen a sus hijos de ahí ante la doctrina de esa profesora."Me acaban de mandar un audio de, iba a decir una señora, de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez, lamentablemente tiene que ser Jerez, donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ya las familias españolas son de otra manera. Que no se puede celebrar el Día del Padre, que hay que celebrar el día de la Persona Especial", lamenta, a lo que atiza a la aludida. "¿De qué manicomio se ha escapado?".

"Que no se puede celebrar el Día del Padre. ¿Y cuando sea el Día de la Madre? ¿La madre con bigote? ¿O qué coño va a celebrar?", incide el artista. "Jerezanos padres de esos niños, sacarlos del colegio cagando leches. Pero sacarlos del colegio. ¿Vosotros sabéis lo que le estará enseñando esta tía? Cuando vuelvan por las tardes a vuestra casa ¿Qué traerán en la cabeza esos niños? De verdad que no se puede llegar a menos ya. Que haya locos encima enseñando a nuestros hijos ya es el colmo", ha añadido Bertín Osborne, quien se siente obligado a mostrar así su opinión de una anécdota que no le ha dejado indiferente.