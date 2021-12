Bertín Osborne se reencuentra con su ex, Fabiola, en la tele

Bertín Osborne fue el protagonista el día de Navidad de un especial de su programa en Telecinco para celebrar sus 40 años de carrera musical. El espacio conducido por Toñi Moreno cambió el título por un día de Mi casa es la tuya a Su casa es la suya, y en él estuvieron presentes las personas más importantes en la vida de Bertín: sus tres hijas mayores, los dos hijos que tuvo con Fabiola Martínez, y la propia Fabiola, en lo que supuso su primer encuentro público frente a las cámaras cuando se cumple casi un año del anuncio de su separación.

El presentador y cantante se abrió en canal y no tuvo reparos a la hora de comentar detalles desconocidos de su matrimonio y posterior ruptura. Demostrando que entre ellos ahora la relación es de amistad y cariño, al verse ambos se fundieron en un abrazo cargado de sentimiento en el que no pudieron evitar que se les empañaran los ojos de lágrimas.

La ex modelo también se mostró de lo más sincera con Toñi Moreno al reconocer que, pese a haber intentado que la relación fuera bien hasta el último momento, las cosas entre ellos ya no eran lo mismo. La venezolana ha dejado claro que fue ella quien tuvo la última palabra a la hora de tomar tan difícil decisión, admitiendo que había llegado a perder su personalidad por "complacer" a Bertín. "Por el camino te vas dando cuenta de que las cosas no iban bien y a día de hoy hemos tomado la mejor decisión que podíamos tomar", señaló.

Por su parte, Bertín recalcó que él es una persona muy difícil para convivir y que su principal deseo era vivir en su finca de Sevilla, no en Madrid, que es donde fijaron su domicilio familiar. "Nos adoramos, nos queremos por encima de todo, vamos a seguirnos viendo, que es lo que hacemos (...) Estando conmigo al lado, vuelvo loca a la gente. Ahora que estoy solo es una relajación brutal", explicó el artista mientras sacaba a la luz todas sus manías, como la de dormir con las ventanas abiertas, poner la radio y leer el periódico "todo a la vez", bromeó.

Sus tres hijas mayores, Eugenia, Alejandra y Claudia, tampoco quisieron perderse este homenaje a su padre, pese a que Osborne reveló a Toñi durante su entrevista que se perdió muchos momentos importantes de su infancia, pues se criaron con su madre mientras él priorizó sus compromisos profesionales. "He sido un padre ausente con ellas, me pesa una barbaridad", confesó. Alejandra fue la más consciente de la separación de Bertín y Sandra Domecq, su madre, dado que era la mayor, pero manifestó que aunque sonara "horrible" no le costó superarlo: "Él no estaba nunca, entonces no hubo mucha diferencia, siempre estaba viajando, nuestra infancia ha sido con nuestra madre, él no estaba en el día a día".

El momento más emotivo fue cuando sus hijas y su ex marido recordaron a Sandra Domecq, fallecida en 2004 a los 51 años de edad a consecuencia de un cáncer. A pesar de la ruptura, Bertín mantenía con ella una gran amistad, e incluso afirmó el sábado que le pedía consejo con respecto a sus nuevas parejas.