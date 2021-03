'Besos al aire', el amor en tiempos del coronavirus

Se concibió para homenajear al sector sanitario tras el primer confinamiento, pero varias olas después, las historias en el hospital siguen tan dramáticas en la vida real. En la ficción son casi igual de agridulces, pero con un tono romántico para enamorarse de los personajes. Star, en Disney +, ha incorporado su primera serie española, Besos al aire, una comedia coral protagonizada por Leonor Watling, Paco León y Nuria Herrero. Watling coincide en los estrenos en este fin de semana con la jerezana La Templanza en Amazon Prime Video.

“Yo sentía que esto era un homenaje de verdad”, valora el sevillano Paco León sobre su esta miniserie de dos capítulos, donde es Javi, un celador que encuentra un amor no correspondido en una doctora a la que da vida Watling, la doctora Cabanas. Y pese a que fue una ficción, estar vestidos durante horas con los equipos de protección hizo a los actores conectar con el sufrimiento de todos estos meses del personal sanitario. “Empieza a aflorar una conexión con esos profesionales y tú de repente estás ahí, como un intermediario”, reflexiona el intérprete y actor. “Esperemos que se entienda el cariño con el que hemos hecho este trabajo”, añade Watling. La esperanza es el mensaje principal de estas historias.

Besos al aire está dirigida por Iñaki Mercero, con guion de Darío Madrona, y es una producción de Alea Media, de Aitor Gabilondo, que en esta temporada realizó la esperada Patria para HBO.

La serie nació de las sensaciones del confinamiento de hace un año, sobre las relaciones más sentimentales y solidarias que afloraron en los primeros meses de la pandemia. Esa atmósfera llevó a idear un mosaico, a lo Love Actually, de historias de amor y la veneración platónica del celador por la doctora. La pandemia como escenario y excusa de romances que sin el coronavirus no se hubiera producido. La ficción fue grabada entre noviembre y diciembre, concebida en principio para ser emitida en Telecinco. Ahora se estrena en Disney + y al menos hasta la próxima temporada no llegará a Mediaset.

El reparto principal de esta ficción lo completan María León, que vuelve así a trabajar con su hermano tras la mexicana La casa de las flores, Mariam Hernández, David Castillo (que se dio a conocer en Aída y que regresa con esta serie), Nancho Novo, Gracia Olayo y Zoe Stein.

“Cuando empezó este proyecto y nos lo propusieron yo pensaba que íbamos a hablar de algo pasado. Y no, aquí seguimos con las mascarillas”, explica a Paco León y contextualiza sobre aquellas semanas en las que “a la gente le salió lo de ser mejores y dar lo mejor de cada uno. Está bien recordarlo”.