Así son 'Los Bridgerton', la serie de Netflix que ha batido récord de visionados en Netflix

Romanticismo de época, con apuestos condes y duques damas con carácter que alzan su voz; una sociedad clasista donde la aristocracia no se mezcla con criados ni artistas, un libertino que no lo es tanto, una familia modélica, que tampoco lo es la combinación de Los Bridgerton, la serie que triunfa en Netflix y de la que ya se ha anunciado la segunda temporada.

Basada en las célebres novelas románticas de Julia Quinn, la serie relata las vidas de los ocho hermanos Bridgerton mientras buscan amor y felicidad en la alta sociedad londinense. Un clásico culebrón con una buena dosis de amor, familia e intrigas, rodado en maravillosos decorados y con un vestuario muy cuidado.

Los Bridgerton se puede ver la primera temporada completa en Netflix y es, para quien no la haya visto todavía, na mezcla entre la clase de Donwton Abbey y Las amistades peligrosas, en cuanto a su estética, pero no es una serie de época más: está repleta de guiños y de sexo, un producto original y adictivo, a más puro estilo de la productora Shonda Rhimes. No en vano se trata de la primera serie de la productora fundada por la creadora de éxitos como Anatomía de Grey y Scandal, Shondaland.

Phoebe Dynevor, la dulce protagonista

La actriz de 25 años es la protagonista indiscutible de la primera temporada. Encarga a Daphne Bridgerton. Dynevor es hija de la actriz de la telenovela Coronation Street, Sally Dynevor y del escritor y actor Tim Dynevor. Nacida en Manchester en 1995 y la mayor de tres hermanos, asistió a la escuela Cheadle Hulme en Stockport, Reino Unido.

Dynevor debutó en la pantalla cuando solo tenía 14 años y todavía estaba en la escuela. Desde entonces, ha aparecido en series dramáticas como Prisoners’ Wives, Dickensian, Monroe y The Musketeers, así como en la comedia Younger. También interpretó un papel principal en el drama criminal de comedia Snatch. La complicidad con su pareja en la serie no deja a nadie indiferente y su apariencia dulce esconde una mujer con carácter que lucha contra algunos de los estereotipos de la época.

Regé-Jean Page, el apuesto duque

La química entre el Duque de Hastings, interpretado por Regé-Jean Page y Daphne Bridgerton, su relación, discusiones y miraditas son el verdadero éxito de la serie. A punto de cumplir 33 años, se crío en Zimbabue hasta los 14 años, donde su madre ejercía de enfermera y su padre era un predicador inglés. Tiene tres hermanos mestizos como él. Ya en Londres se matriculó en la British National Youth Theatre mientras estudiaba Ingeniería de sonido. Tras dos años de audiciones, fue aceptado en el Drama Centre de Londres. Su primer trabajo como actor fue en la obra The History Boys y a partir de 2005 comenzó a tener pequeños papeles en series de televisión hasta que consiguió un personaje en Waterloo Road, un drama escolar de la BBC. Poco después llegó la miniserie Raíces’

Junto a estos dos protagonistas hay una extensa lista de actores que los acompañan como son Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett y Ruth Gemmell.