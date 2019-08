Carlos Sobera se va de crucero en 'First Dates'

First Dates no para ni en verano. Mientras sus competidores directos (El Hormiguero, El Intermedio) se van de vacaciones, el programa presentado por Carlos Sobera continúa con sus emisiones diarias en Cuatro. Desde que se estrenó hace más de tres años el formato no ha dejado de sorprender. Al principio pocos confiaban en este dating show, y más teniendo en cuenta su franja horaria de emisión. Pero con el paso del tiempo ha demostrado que es un espacio divertido e innovador.

A lo largo de estos años ha logrado afianzarse gracias a varios aspectos. Uno de ellos su presentador. Sobera ha demostrado una vez más su versatilidad y ha encajado a la perfección como Cupido. Los camareros del programa también se han convertido en parte fundamental. Algunos incluso han protagonizado portadas de las revistas del corazón. Y los participantes también son gran parte del éxito. Cada noche sorprenden personas de lo más diferentes, con un carácter muy dispar, con ocurrencias que entretienen al espectador. Lo de menos al final es el amor, y eso que hay parejas que han pasado por el programa que incluso han tenido hijos. Teniendo en cuenta el mal momento en cuanto a datos de audiencias por el que pasa Cuatro, en First Dates cuenta con su gran aliado. Lo ha demostrado programando especiales del formato en fechas como Navidad e incluso ampliando su emisión en algunas épocas a los fines de semana.

En las próximas semanas First Dates, que hasta el momento ha acogido más de cuatro mil quinientas citas, volverá a sorprender con un especial de lo más romántico. En Cuatro están preparando un especial First Dates que tendrá lugar a bordo de un barco. Los protagonistas de las citas podrán dar rienda suelta a su pasión en un crucero de ensueño repleto de detalles que harán alusión al amor. Durante la peculiar travesía no faltarán plácidas conversaciones y agradables momentos de relax y diversión a bordo del barco, en los que Cupido aprovechará para lanzar sus flechas entre los solteros en medio del mar.

El especial se podrá ver en la cadena secundaria de Mediaset el próximo otoño, cuando dé comienzo el nuevo curso en televisión. El proceso de casting para participar en este especial ya se encuentra abierto. Los requisitos para formar parte de él se pueden consultar en la página web de la cadena, donde quienes estén interesados en apuntarse podrán hacerlo.