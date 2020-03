"Con Cataluña y Pablo Iglesias no hace falta que yo venga a crispar más"

–Dos temporadas en la noche iluminando con La linterna de la COPE ¿Se acostumbra al horario?

–Trabajar en un medio supone 24 horas atento. Ya no hay horas de cierre y tenemos que estar preparados para ser profesionales multimedia. Yo estoy por las mañanas, por las tardes, por la noches, conectando cuando haga falta. Y lo hacemos porque nos gusta esta profesión.

–Los grandes cambios en los hábitos de trabajo del periodismo se ha producido en poco tiempo...

–En este oficio el reciclaje es continuo.Y ahora debemos estar preparado para editar un vídeo, escribir una columna o llevar un informativo radiofónico. Hay que estar agradecidos con poder tener este trabajo.

–Su consigna no es de crispar como sucede con otros informadores, en línea con lo que hiciera ya años García. La actualidad ya crispa por sí sola.

–Es cuestión de estilo. Ya con Cataluña, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no hace falta que yo venga a crispar más. A veces me tomo ciertas noticias a pitorreo, con ironía, y eso lo he heredado de mi abuela y mi madre que son de Talavera.

–¿Hemos infravalorado siempre el humor manchego?

–En Andalucía hay un gran ingenio y en La Mancha, también. El humor manchego es Sancho Panza y todos su refranes de la segunda parte de El Quijote.

–¿Qué deberíamos hacer para curarnos de este escepticismo que tenemos sobre España?

–Se cura viajando a América y hablando con los de allí, contemplando la herencia cultural que dejamos. Ni en los peores países sucede lo que pasa entre nosotros. Somos el único país del mundo donde se desprecia a la bandera, se pita el himno: no somos conscientes de que vivimos en el mejor país del mundo y en la mejor región para viivr. Europa es... un puto milagro.

–Sin embargo decrece la vocación por Europa.

–Le viene bien a esos tipos que desde fuera se quieren cargar la UE. Pero tenemos enemigos internos: los populismos y los ultranacionalismos. Si juntas crisis, redes, gente inteligente manipulando, la ultraizquierda, la ultraderecha. Es la tormenta perfecta.

–Ha visitado en estos años Chad, Siria, Mali ¿cuál sería peor lugar para vivir en todo el mundo?

–También he estado en Mosul, Bagdad, Camerún, y sin duda el sitio que más me ha marcado es el puente puente de Simón Bolívar con los refugiados venezolanos. No hay un sitio donde quepa tanto drama y violencia.