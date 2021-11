Chicote indignado por la falsa noticia de su muerte

"Pues parece que a la 'gente' de #12Minutos les parece muy divertido jugar con estas cosas y las consecuencias que van adheridas a estas NOTICIAS FALSAS. El día que llevo de amigos que les ha dado un vuelco el corazon antes de llamarme no se lo deseo ni a quienes juegan con estas cosas tan serias. Por lo demás, aquí ando más vivo que ayer, y menos que mañana (espero)". Alberto Chicote no pasó este domingo uno de los días más agradables de su vida. Más bien al contrario. El chef, escritor y presentador de televisión español se ha mostrado indignado en las redes sociales por la falsa noticia publicada sobre su muerte.

La lista de famosos al que las redes sociales o algunos medios dan por muerto sin confirmar la noticia sigue aumentando. Da igual que sea deportista, cantante, actor, presentador de televisión, modelo o cocinero. Nadie se salva del efecto de las Fake News y su tremendo (y sencillo) efecto viral.

Desde Barack Obama a Justin Bieber, pasando por los triunfitos David Bisbal y David Bustamante, hasta Jon Bon Jovi, Jackie Chan o la escritora J.K. Rowling. Muchos de ellos salen rápidamente al paso de las informaciones mostrando signos evidentes de que siguen vivos o lanzando mensajes en tono de humor,.

Otros, como el caso de Alberto Chicote no dudan en resaltar el malestar que les supone que alguien se dedique a jugar con algo tan importante como la vida humana y el impacto que ello puede suscitar a quienes llegue la noticia sin ser veraz.

Consecuencias legales de las Fake News

La conversación entre Chicote y sus seguidores ha ido derivando en torno a la fuente de la información, la responsabilidad de quienes facilitan y no contrastan la difusión de la misma y las posibles acciones legales que pueda llegar a tomar el famoso chef.

@SergiSkywalker ha intentado arrojar algo de luz en el asunto, asegurando que "12 minutos es una web para que cualquiera cree una noticia, no es un diario de verdad, así que la culpa es del 'gracioso', que escribió eso…". Sin, embargo, Alberto Chicote no lo tiene tan claro y está dispuesto a denunciar. "De quien sea. Pero si eres la plataforma al menos has de ser responsable", matiza.

"12minutos es una pagina para generar noticias falsas, en principio en tono de broma, aunque algunos se pasan de graciosos. No hay periodistas ni es un medio de comunicación", insiste @Edu_Nividhia. "Pues pregúntale a mis amigos y familiares que se han pegado un susto, y nunca mejor dicho, de muerte", quiso zanjar Chicote, no sin antes aclarar a muchos de los usuarios que le animaban a recurrir a la justicia. "Ojalá pueda. Lo voy a intentar", concluyó el impulsor de exitosos programas de cocina como Top Chef, Pesadilla en la cocina y ¿Te lo vas a comer?