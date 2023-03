A Chris Rock aún le duele la 'guantá' que le pegó Will Smith

Fue el tortazo más visto de la historia. Visto en todas las cadenas de televisión para pasmo de su "víctima" Chris Rock, que así resume al cabo de un año lo vivido con aquella 'guantá' de Will Smith.

Rock ha ofrecido un monólogo, emitido en directo por Netflix, que tenía toda la expectación para saber cuál sería su reacción al cabo de los meses sobre la broma lanzada por la calvicie por enfermedad de Jada Smith y la iracunda reacción de su marido que estaba llamado a levantar una estatuilla, su primer Oscar, aquella misma noche, como mejor actor por El método Williams.

"¿Te dolió? Todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah (Winfrey) o Gayl (King) llorando, nunca va a pasar. Recibí el golpe como (el boxeador Manny) Pacquiao", ha sido la confesión con humor del actor agredido y que pese a tener la renovación de poder presentar la gala prefirió no volver asumir el reto (o riesgo).

Esa agresión ha pasado a la historia y será la imagen viral gala número 94 de los Óscar. Chris Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el premio al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza calva de Jada Pinkett Smith. El humorista la comparó con la teniente O’Neil de la película de Ridley Scott. Después de que Pinkett cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock.

"Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que no hiciste nada esa noche? Porque tengo padres y me enseñaron que no se debe pelear frente a los blancos", expresó con ironía Rock.

De los 70 minutos de la actuación ofrecida el sábado en Baltimore, y que forma parte de una gira que el actor emprende por varias ciudades, Rock dedicó los últimos ocho a despacharse contra Will Smith y su mujer.

Con guasa habla que siempre admiró a Smith y que “hizo algunas películas geniales”, pero que ahora lo que le gusta es ver Emancipation (un filme de Apple TV basado en la historia real de un esclavo que escapa de una plantación en Luisiana) "para ver cómo lo golpean".