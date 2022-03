"¿Habéis visto lo de Will Smith en los Oscar? ¡Eso debe estar preparado!" La gala de los Oscar 2022 pasará a la historia como la noche de la inclusión (y del puñetazo de Will Smith), pero la ceremonia y los premiados, incluido el propio 'hombre de negro', ganador del Oscar al mejor actor, pasarán a un segundo plano respecto al incidente entre Will Smith y Chris Rock ¿Qué dijo Chris Rock sobre la mujer de Will Smith para que este decidiera darle un bofetón en plena ceremonia de los Oscar? Así fue el momento y así lo explicamos.

Así ha sido el momento 💥 La brutal agresión de Will Smith a Chris Rock en los #Oscars después de que el humorista hiciera un chiste sobre el corte de pelo de Jada Pinkett Smith. No, no estaba en el guion. Y la bofetada es real… pic.twitter.com/bbQ5ze4LiG — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) March 28, 2022

Había transcurrido ya buena parte de la gala cuando el actor y humorista Chris Rock se disponía a hablar sobre el galardón de mejor película documental. Como suele ser habitual en este tipo de ceremonias se intercalan los momentos serios con las bromas respecto a algunos lances de las películas o alguien del público al que el conductor de la gala divisa en ese momento. Y esta vez le tocó a Jada Pinkett Smith, mujer de Will Smith, que padece de alopecia. "Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así", señaló hace unos meses Jada Pinkett Smith en Instagram.

¿Qué dijo Chris Rock sobre la mujer de Will Smith?

Chris Rock oteó el horizonte y ahí en primera fila estaba Pinkett Smith con su cabeza rapada. "Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2", dijo el humorista mirando directamente a la pareja de Will Smith, en lo que se podía interpretar como una 'mofa' de su rapado, similar al que lució Demi Moore en la famosa película.

Jada Pinkett Smith padece de alopecia y Chris Rock realizó una broma sobre su parecido con Demi Moore en su papel de teniente O'Neil

En un primer momento Smith se rio, metido en el contexto de la ceremonia, pero al girar la cabeza y observar el semblante serio de Pinkett Smith, se dio cuenta de que la supuesta broma no le había sentado nada bien a su pareja y que debía actuar. ¿Cómo? Levantándose de inmediato y subiendo al escenario para ajustar cuentas con Rock, soltándole una 'guantá' con la mano abierta que dejó de piedra al comediante, que siguió la gala ante la incredulidad del público y los gritos de Smith pidiendo respeto para su mujer: "¡Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca!".

La ceremonia siguió, se apagaron las cámaras para la publicidad y tanto Denzel Washington como la propia Pinkett Smith trataron de calmar a Will Smith, que poco después subiría a recibir el Oscar como mejor actor por su papel en el El método Williams. Fue entonces cuando, ya más tranquilo, pidió perdón por su comportamiento, justificado por algunos en el intenso debate que se ha establecido en las redes sociales, pero criticado abiertamente por la Academia.