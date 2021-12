Cristina Pedroche: "llevo una obra de arte"

Así valoraba esta noche Cristina Pedroche su modelo lucido en las campanadas que daban paso a 2022. "No es la primera vez que en las campanadas llevo una obra de arte, pero sí es la primera que llevo una pieza de museo. Estoy emocionada con el vestido de Manuel Piña y los increíbles trabajos de Buj Studio y Manuel Albarrán". Tras la aparición de esta noche, el vestido quedará expuesto con los complementos en el museo, "para que los visitantes puedan sentir emociones parecidas a la mía hoy... Este estilismo es una invitación no solo a este museo textil, sino a todos aquellos museos alejados del circuito cultural de las grandes capitales, porque atesoran piezas tan interesantes como la que he tenido la suerte de llevar esta noche", resume Pedroche.

Desde Antena 3 se ha querido así apostar por la figura de Manuel Piña y la reivindicación a estos espacios como el Museo de Manzanares dedicado a la figura del diseñador que mantienen vivas las historias y obras de los representantes de la moda en nuestro país a través de los Museos Textiles, así como a todos aquellos museos fuera del círculo de la moda y del circuito de las grandes capitales que acercan el arte a todos los rincones del país.

En la ficha del Museo Manuel Piña de Manzanares se cita que nace con el objetivo de mostrar y difundir la obra del diseñador manzanareño, una de las figuras más relevantes de la moda española desde finales de los años 70 hasta principios de los 90 del, haciendo realidad el sueño del artista de ver sus trajes y recuerdos albergados en un espacio museístico.

Las colecciones que custodia y exhibe el Museo son fruto de la donación que generosamente hizo la familia del creador, así como aportaciones de colaboradores y amigos. Unas colecciones que presentan vestidos ycomplementos, fotografías y vídeos, conforman una interesante exposición permanente albergada en unespacio singular: las antiguas bodegas de una casa solariega, dentro del Centro Cultural Ciega de Manzanares.

Las creaciones de Manuel Piña son únicas y excepcionales, muchas de ellas artesanales, donde se mezclan la moda y el arte. Sus diseños reflejan sus recuerdos e influencias, de La Mancha de su infancia y juventud, de las tradiciones, del folclore, pero también de las nuevas tendencias de una España renovada, de una nueva mujer y de las tendencias culturales y artísticas más novedosas.