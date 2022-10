Cristina Pedroche: de "talibana" a "monstruo de las galletas"

Joaquín El Novato ha sido el estreno de este miércoles, en la noche de Antena 3, y eso producía un efecto en cascada en el resto de cadenas. La 1 pasaba a los fines de semana Lazos de sangre con Boris Izaguirre, recurriendo al cine. Canal Sur también emitía una película amortizada, Planes de boda, en lugar del estreno previsto (en principio, el programa de los Compadres, parecido al del futbolista); y Telecinco ha pasado al miércoles Pesadilla en el paraíso. El formato de Antena 3 ha reunido de media 3 millones de espectadores, un éxito apabullante con un 29,5% de cuota, y 6 millones en audiencia acumulada, los que al menos vieron unos minutos.

Con detractores y fans pegados al televisor, se ha estrenado Joaquín Sánchez con su programa en el prime time en el que busca alternativas futuras al fútbol. Soñaba con ser el chef de un restaurante premiado, dando órdenes sobre la cantidad exacta de lima en cada ostra. Pero qué va. Joaquín tiene que aprender muchas más cocina. Por lo pronto ya ha sabe cocinar un huevo frito y ha elaborado unas lentejas con curry y cangrejos, recetas de su primer entrevistado, el chef Dabiz Muñoz.

El equipo de Joaquin el novato se marchaba en su noche de puesta de largo al restaurante DiverXO, luz de día para un programa de noche, en el interior del restaurante madrileño con tres estrellas Michelin, de los más jacarandosa en su decoración.

.@Joaquinarte va a dar todo un recital de simpatía y diversión siendo @Joaquinelnovato. 🎼😄El próximo miércoles estreno en Antena 3. 📺 https://t.co/MppsMvlcoR #JoaquínElNovato pic.twitter.com/oYlQseicrF — antena 3 (@antena3com) September 30, 2022

Muñoz se ha sincerado con Joaquín, ha estado a gusto, y ha desvelado aspectos sobre él y su mujer, Cristina Pedroche, que no se había prodigado en otras ocasiones. Su esposa ha sido fundamental en su actual etapa y es la más exigente en el nivel culinario y en la gestión de los restaurantes pese a no saber nada de ambos aspectos cuando hace siete años conoció a su marido. "Me lo dio todo", resumió quien está considerado el mejor chef del mundo tras una trayectoria de quince años en la alta cocina.

¿Y come Cristina Pedroche en los restaurantes? Siempre que puede, reveló Dabiz. Le tiene preparados los túper entre semana pero ella se acerca siempre que puede. De lunes a viernes es "una talibana de la comida", admite Muñoz, controla proteínas e hidratos y tiene desterrados los azúcares. Pero los fines de semana se convierte "en el monstruo de las galletas", barra libre para el paladar y las experiencias culinarias. La pareja dedica las vacaciones para descubrir cocinas y platos, como sucedió el pasado verano con México.

De vez cuando Joaquín ha interrumpido innecesariamente a su interlocutor, ha querido añadir sus opiniones, reacciones de los nervios por quedar bien en su programa. El portuense no debería temer nada. Con su naturalidad ya tiene suficiente para llenar la pantalla y en más de una ocasión en DiverXo se le ha visto liarse con las pronunciaciones.

Dabiz Muñoz ha presentado a sus tres personas de más confianza en una empresa con más de 220 empleados. Con el 'novato' se han sentado Pablo Sobrino, el chef ejecutivo de DiverXO; su jefa de sala, Marta Campillo; y el CEO de la empresa, Pedro Casado. Los tres confirman que para sostener un restaurante del prestigio de DiverXO hay que estar rodeados de los mejores.

Hubo margen para el humor, aunque no en la cantidad imaginada por un fan del portuense, y el rato más distendido, a lo Bertín (para eso es un programa de la misma productora, Proamagna), fue en ela cocina, Joaquín, con mandil, se puso a preparar la lentejas peleándose con el cuchillo al cortar y con el huevo frito.

Los comensales que no esperaba se hallaban en una mesa del restaurante, su esposa, Susana Saborido, y sus hijas, Salma y Daniela. Las tres probaron y aprobaron las lentejas de Joaquín. Dabiz tuvo el olfato fino. Le pongo el nombre de "Lentejas JoaquínXO" y las pone a la venta en alguno de sus restaurantes.

Las tres preguntas claves de Joaquín a Dabiz Muñoz

Joaquín el novato puso en bandeja al chef Dabiz Muñoz tres disyuntivas fundamentales para cualquier cocinero español y en cada caso sus criterios son claros.

-¿Pizza con piña o sin piña?

-Dabiz es partidario de ambas. No muestra problemas en cuestión de los ingredientes que se le pongan a un pizza. Lo importante es la calidad de los productos y del plato. A Joaquín le gusta sin piña, hasta que pruebe una que haga el de DiverXO.

-¿Ensaladilla con guisantes o sin guisantes?

-El chef es partidario de que no lleve guisantes. No es uno de los ingredientes posibles que aporte más a la sencilla y suculenta macedonia de patatas y mayonesa.

-¿Tortilla con o sin cebolla?

-Hablamos entonces de temas mayores y Dabiz Muñoz ahí es meridiano y exigente. La tortilla ha de ir sin cebolla. Entiende que la cebolla viene a enturbiar el sabor originario de una buena tortilla de patatas. Joaquín es partidario de con cebolla y ahí estuvo a punto de terminarse la entrevista (bromeó Dabiz Muñoz).

El novato estuvo sobrado de sabores.