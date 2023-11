'Cristo y Rey', lo que cuenta la serie que estrena en abierto Antena 3

Tras su estreno en marzo en Atresplayer, Antena 3 presenta esta noche en abierto una de sus grandes apuestas de ficción de estos años, la miniserie Cristo y Rey, producción de Good Mood (Daniel Écija) sobre la tumultuosa relación sentimental del matrimonio de la actriz Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo y todos los personajes que circularon como satélites en esta historia de portadas del corazón y camas de palacio.

"Violencia, sexo, drogas... y el Rey", fueron el resumen que hace el propio productor ejecutivo sobre lo que relatan los agitados ocho episodios, "sin ninguna limitación narrativa", que recorren la historia reciente de España a través de la complicada y tóxica pasión entre la sex symbol, amante de don Juan Carlos, y el empresario circense. Un cóctel con mucho jugo.

Payasito, el amigo íntimo de Ángel Cristo (que en la ficción encarna Artur Busquets), ha sido fundamental en su testimonio junto al de la propia Bárbara Rey, que a lo largo de varios días de convivencia reunió 30 horas de testimonios sobre sus vivencias por lo que todo lo que se expone en la miniserie cuenta con su aprobación. "No nos hemos quedado en el ruido, en la parte escandalosa, había margen para conocerlos", detalla Daniel Écija. Al que sería domador lo abandonan en un orfanato, mientras que la actriz tuvo una niñez y juventud marcadas por el maltrato y el acoso. "A Ángel quería que le quisieran y quería querer; Bárbara quería que la quisieran y no eligió bien", es el punto de partida de cuando se conocieron para formar el romance que más páginas copó en su momento. Los personajes los interpretan Jaime Lorente y Belén Cuesta que se adentran en sus roles sin caer en la parodia. "Ángel Cristo se convirtió en un monstruo. El mundo del alcohol y la cocaína no era un buen abono para esta relación. Bárbara, por su parte, es una caja de sorpresas", incide el productor ejecutivo.

En la serie aparecen como ficción personajes reales y bien conocidos como Mayra Gómez Kemp, José María Íñigo, Paquirri (Jesús Castro), Chelo García Cortés (Adriana Torrebejano) o Andrés Pajares, con las historias vinculadas a ellos. "Hemos querido ser muy honestos y no quedarnos en la capa de fuera", explica su creador. "Hay que acercarse a la época con una identidad", reconoce Écija, que por entonces trabajaba en TVE de auxiliar de montaje. "Todo lo importante está ahí", es una "vida dura y loca, de una mujer fascinante en una época fascinante". resumía por su parte Belén Cuesta, que interpreta a la vedette. Entre los hechos que se relatan de manera lateral, el ascenso de Bárbara con el programa de TVE Palmarés, la muerte de la joven actriz Sandra Mozarowsky, el morboso escándalo de la relación lésbica en la película Me siento extraña de Bárbara con Rocío Dúrcal, cuando aún estaba reciente la etapa de niña prodigio de ésta y la propia experiencia homosexual de la protagonista con su amiga Chelo. Historias públicas y conocidas más muchos otros hechos en esta serie donde las miradas se centran en el rey Juan Carlos (Cristóbal Suárez) y una reina Sofía (Salomé Jiménez) de la que se entreabre que tomó venganza.

El elenco de la serie 'Cristo y Rey'

Junto a a Jaime Lorente y Belén Cuesta como la pareja protagonista: Adriana Torrebejano (Chelo García Cortés), Cristóbal Suárez (Rey Juan Carlos), Artur Busquets (Payasito), José Milán (Blasco), Chema Adeva (Cristóforo), Belén Ponce de León (Margarita), Vicente Vergara (Andrés), Diana Peñalver (Salvadora), Secun de la Rosa (Richardi), Salomé Jiménez (Reina Sofía), David Lorente (Paco Ostos), Ana Carrasco (Hortensia), Mirela Balic (Cata), Antonio Buil (Mancuso) y Elvira Cuadrupani (Patri Veracruz) completan el elenco.

Montse García y Daniel Écija son los productores ejecutivos de esa ficción del sello Series Atresmedia. El mismo Daniel Écija es el creador de Cristo y Rey, dirigida por David Molina. Salvador Gómez es el director de Producción, mientras que Ana Sainz-Trápaga y Patricia Álvarez de Miranda son las encargadas del casting.

El equipo de guionistas está formado por Daniel Écija, Andrés Martín Soto y Patricia Trueba (como coordinadores de guion), César Mendizábal, Iñaki San Román y Ángel Gasco-Coloma. Al frente de la dirección de Arte está Koldo Vallés; con Tommie Ferreras como director de fotografía y Loles García en diseño de vestuario.