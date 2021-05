'Cuéntame cómo pasó' cierra temporada esta noche

Esfuerzo duro y mucha formación. Esas fueron las llaves que a la actriz Carmen Climent le permitieron entrar hace dos años en la familia más icónica de la televisión española, los Alcántara, un papel (el de María, la hija pequeña que ya es una joven) que ha supuesto su despegue. “Me han dicho muchas veces que vaya sin prisa, que esto es una carrera de fondo, que esto es no parar en toda la vida”, explica la actriz sobre los consejos que le han dado sus veteranos compañeros.

En estos tiempos de famas virales Climent (Bilbao, 1996) confía poder seguir esos consejos. La hija pequeña de la familia, la única nacida en plena serie, ha sido interpretada por cinco actrices diferentes (hoy también aparecerá la anterior, Paula Gallego) y vive ahora con Climent su época universitaria con mayor protagonismo. Silvia Abascal es la premiada actriz que interpreta el personaje en 2020.

En esta temporada 21 que acaba hoy (cumplirá 20 años en antena el 13 de septiembre), María deja huella su pasión por la medicina, sus amores frustrados y sus pequeñas tragedias, como cuando el ya mítico barrio de San Genaro amaneció lleno de fotografías suyas desnuda, que le había tomado un antiguo novio. En el capítulo de hoy en 2021 Carlos Alcántara (Carlos Hipólito) va a reencontrarse con Karina.

“María me ha dado muchísimo y a partir de ahí me han surgido otros proyectos”, comenta la actriz que acudió a casting de Cuéntame como a tantos otros. La oportunidad de estar con los actores veteranos de la serie le permitido mejorar: “he notado una diferencia enorme en mí misma”, cuenta.

Nacida en Bilbao, de familia de origen valenciano, Climent comenzó a formarse por la danza clásica y llegó incluso a estudiar el bachillerato a distancia para poder dedicar más tiempo a ensayar, pero que no era lo que quería hacer. “Dije que lo dejaba y que iba a estudiar una carrera, pero mi padre, que es músico de profesión), al contrario que todos los padres, me dijo: “Si el clásico no te gusta, no quiere decir que no haya otras cosas, fórmate en lo que realmente te guste”. Se formó en interpretación y en canto musical y lírico”,

¿Qué personajes ha intepretado Carmen Climent?

De la mano de Cuéntame han llegado otros papeles como el de Clara en la webserie Terror.app de Boomerang para Atresmedia o el de Carmen en el corto Regina.

También ha sido Ione en la serie vasca Alardea, creda por la productora K2000 para la cadena autonómica ETB.